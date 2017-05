Alte Maltechniken, moderne Elemente

artikel-ansicht/dg/0/

Peter Hengst war vor zwei Jahren selbst Gast einer Vernissage im Städtischen Museum Eisenhüttenstadt. "Damals sagte er, dass er gern selbst einmal hier seine Bilder ausstellen würde", erzählt Museumsleiter Hartmut Preuß. Und jetzt endlich hat es geklappt.

Gegenständlich sind die Malereien von Peter Hengst. "Ich spiele mit dem Licht. Spiegelungen, Kontraste und Ausdruck benutze ich, um die Bilder sprechen zu lassen", erzählt der Maler. Schon als 14-Jähriger sei er von den Bildern Rembrandts fasziniert gewesen. "Ich habe sie einfach abgemalt", sagt er lachend. Die alten Maltechniken wurden seine Leidenschaft. Klar, dass nach zahlreichen Ausstellungen und Arbeiten ein Studium an der Academy of Fine Arts in Antwerpen (Belgien) zu Altniederländischen Maltechniken und Restaurationstechniken folgte.

Seine Ideen holt sich Hengst von Fotografien, die er natürlich selbst macht. In "Clärchens Ballhaus" zum Beispiel spielen Licht, Schatten und Dunkelheit eine so hervorragende Rolle, dass man selbst den Stuhl vom Tisch ziehen und sich zu einer Tasse Kaffee setzen will. Das Stillleben mit Familie ist stark an die "goldene Zeit" der Malkunst angelehnt. Statt Blumenvasen und Obstschalen hat Peter Hengst das Stillleben mit modernen Elementen geschmückt. Die Mutter schneidet einen Kürbis, der Mann spielt Gitarre und die Tochter hört Musik aus dem Handy. Die Obstschale im Vordergrund lädt zum Naschen ein. Der Duft des rot-gelben Pfirsichs bohrt sich förmlich in die Nase des Betrachters.

Das Porträt des Zenmeisters Seung Sahn stellt Peter Hengst in Eisenhüttenstadt erstmals aus. "Ich wollte auch mal etwas Erleuchtendes malen neben all den Lebenszeichen", erklärt er. Lebenszeichen sind auch in der Ausstellung in Eisenhüttenstadt ein Muss. Vor einigen Jahren fotografierte er Menschen, die ihre Geschichten der Wendezeit erzählten. Porträts mit Gegenständen hielt er in Ölfarbe fest. Das Bild "Abschied" beispielsweise zeigt eine demente Frau mit leerem Blick, deren Hände vorsichtig von denen des Ehemanns berührt werden. "Die Hände sprechen, der Ausdruck, die Blicke - sie alle erzählen so viel", sagt eine Besucherin beeindruckt. Auch Gerard Bachmann (78) aus Berlin-Weißensee ist für eine Dokumentation auf einem Bild festgehalten worden. "Das Bild, das er malte, ist fantastisch geworden, und erzählt genau meine Geschichte von einst. Ich hatte eine Wäscherei, musste auch bügeln", sagt er stolz mit Blick auf das Bild an der Wand.

Die Ausstellung "Von A bis Z" im Städtischen Museum Eisenhüttenstadt läuft bis 23. Juli.