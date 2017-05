Löschen, Retten und Spiele

artikel-ansicht/dg/0/

Braunsdorf (MOZ) Mit Blaulicht und Tatütata rollen am Wochenende Fahrzeuge der Ortswehren des Amtes Spreenhagen durch den kleinen Ort am Oder-Spree-Kanal. An der Dorfaue werden in Sekundenschnelle Schläuche ausgelegt und der Brunnen angezapft. Statt Großbrandbekämpfung wird das alljährliche Ausbildungslager der Jugendfeuerwehren veranstaltet.