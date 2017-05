Bunter Musikreigen, der gleich doppelt hilft

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Zahl der Besucher blieb mit zwei Dutzend zwar überschaubar und etwas hinter den Erwartungen zurück - schuld war wohl das erweiterte Himmelfahrts-Wochenende. Dennoch waren Jessica Schattenberg und Antonia Markert, die beiden Organisatorinnen des Doppel-Benefizkonzertes am Sonnabendnachmittag in der Ton-Halle, nach knapp drei Stunden vollauf zufrieden. Das lag nicht zuletzt an der tollen, familiären Stimmung.

Der Erlös fließt einmal der Band Eveline um Antonias Bruder Jan Eric und Lisa Kögler zu, die ohne ihre sonstigen Mitstreiter eine Akustik-Version ein paar ihrer Songs beisteuerten. Unlängst war den jungen Musikern nahezu ihre sämtliche Ausrüstung von Instrumenten über Mikrofone bis Verstärkern gestohlen worden, ein Schaden von Tausenden Euro. Aufgeben komme aber nicht in Frage, sagte Lisa kämpferisch.

Zweiter Adressat der Spendensammlung ist das Kinderhilfsprojekt in Mexiko, in dem Jessica ab Herbst ein Freiwilligenjahr absolvieren wird. Zwischen den musikalischen Darbietungen erzählte sie einiges, damit sich das Publikum ein näheres Bild machen kann: Ubelong heißt die Organisation, die im Umfeld von Mérida, der Provinzhauptstadt Yucatans, in den Dörfern Hilfsaktivitäten für Kinder armer Familien anbietet. "Ich werde unterrichten, von Rechnen bis etwas Englisch, mit ihnen Filme schauen, spielen, in die Bibliothek gehen", weiß die 18-jährige Abiturientin des Fontane-Gymnasiums, seit vier Jahren auch selbst Autorin der Jugendseite, schon genau. A der Volkshochschule lernt sie gerade Spanisch. Der Verein, auf den sie bei längerer Suche nach einer passenden Einsatzstelle stieß, eröffne den Mädchen und Jungen eine Lebensperspektive. Dazu will die Petershagenerin vor dem Studium persönlich beitragen - und auch Spenden aus Deutschland mitbringen.

Daran, dass am Ende des Abends insgesamt 300 Euro zum Aufteilen zusammenkamen, haben viele Mitstreiter vor und hinter den Kulissen ihren Anteil. Die beiden Abiturientinnen dankten nicht nur der Musikschule, die den Raum zur Verfügung stellte, und dem Eventech-Team, das für fast reibungsloses Funktionieren an der Technikfront sorgte. Das größte Dankeschön ging an die Musiker aus dem Freundeskreis, die sich in den Dienst der doppelt guten Sache gestellt hatten. Die Band Copa im All bildete den rockigen Abschluss des breitgefächerten Musikreigens, Sören Lauritsen (Saxophon) steuerte u. a. Filmmusik aus "Star Wars", Alexander Karl (Gesang/Gitarre) neben weiteren Titeln wie "Sound of Silence" ein selbst geschriebenes Lied bei. Gleich zu Anfang hatte Lena Johnschker (Querflöte) alle mit "Papiertiger" aus dem Film "Die Kindern des Herrn Mathieu" verzaubert, und neben Eva Steinz (Violine) war nicht zuletzt Abby Anderson als Jüngste im Bunde dabei - die Neunjährige, die bei Antonia Klavierunterricht hat, absolvierte bravourös ihre Bühnenpremiere, unter den Stücken die "Ode an die Freude".