Französische Studenten zu Gast

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Delegation von 15 französischen Studenten besuchte vor wenigen Tagen Frankfurt. Die Gäste aus Bordeaux, die in ihrer Heimat das duale Studium "Organisation und Management von Kfz-Service" absolvieren, waren im Rahmen des Projekts "Berufsbildung ohne Grenzen" von der Handwerkskammer Ostbrandenburg eingeladen worden.

Auf dem Programm stand der Besuch der Autohäuser Minnich und Bergland sowie ein anschließender Rundgang durch das Bildungszentrum der Handwerkskammer in Hennickendorf. "Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass wir ausländische Lehrlinge oder Studenten empfangen", erklärte der Mobilitätsberater der Handwerkskammer Mateusz Krzyzanowski. Finanziert wird der Austausch durch das EU-Programm "Erasmus plus".

Die teilnehmenden Betriebe zogen ein positives Fazit: "Ich war überrascht vom großen Interesse der Teilnehmer, vielleicht ergibt sich in Zukunft ein Praktikum für den ein oder anderen", sagte Service-Berater Alexander Putzke vom Autohaus Bergland. Knut Urbicht vom Autohaus Minnich erheiterten zudem die feinen kulturellen Unterschiede. "Ich habe in entsetzte Gesichter geblickt, als ich erzählt habe, dass in unserer Werkstatt ab halb sieben gearbeitet wird."