Erkner (MOZ) Zu seinem traditionellen Pfingstkonzert lädt der Erkneraner Männerchor Harmonie am Sonntag in den Garten des Heimatmuseums am Sonnenluch ein. Ab 9 Uhr bieten die Sänger dort ein dreistündiges, umfangreiches Programm, zu dem auch getanzt werden darf.