artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Das diesjährige Sommerkabarett der Werneuchener Linken stand unter keinem besonders günstigen Stern - fand es doch zeitgleich mit dem Fußball-Pokalendspiel und dem Kirchentag in Berlin statt, so dass der Adlersaal als Veranstaltungsort nur gut zur Hälfte gefüllt war. Und das, obwohl mit Volker Strübing einer der legendärsten und renommiertesten Slam-Poeten des Landes eingeladen war. Bei seinen Geschichten, die er in unverwechselbarer Tonlage vorträgt, bleibt selten ein Auge trocken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577232/

Volker Strübing ist Slammer, Lesebühnenautor, Filmemacher, dreimaliger Sieger der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften, Erfinder von Kloß und Spinne - und eigentlich ganz nett. Er hat Texte geschrieben und veröffentlicht wie den Roman "Das Paradies am Rande der Stadt", die Geschichten-Sammelbände "Ein Ziegelstein für Dörte" und "Das Mädchen mit dem Rohr im Ohr und der Junge mit dem Löffel im Hals".

Strübings Textvorträge sind gespeist aus eigenem Erleben, gemischt mit erfundenen Geschichten und graben tief in den Abgründen unsrer Welt. Als in Sondershausen in Thüringen 1971 geborener "Ostler", aufgewachsen in den Berlin-Marzahner Plattenbauten, wohnt er seit einigen Jahren in Berlins Szeneviertel "Prenzlauer Berg", wo sich Ost und West aufs vorteilhafteste mischen.

Dazu leistet er auch persönlich seinen Beitrag, indem er sich nun mit Mitte 40 darauf vorbereitet, endlich Vater zu werden und mit seiner Freundin aus dem Westen, eine Familie zu gründen.

Im Vortrag lässt er die Zuhörer teilhaben, was so passiert, wenn Onkel und Tante der Freundin aus den Niederlanden auf Tante und Onkel von ihm aus Marzahn treffen. Da stellen sich dann Fragen wie "Gab es eigentlich den Kommunismus in der DDR oder war die DDR besser als jeder Kommunismus?", wozu jeder seine eigene Meinung hat.

Er erzählt uns aber auch wahre Horrorgeschichten wie von der Tierpräparatorin Kathi, die mit Kadavern, Autos und einer verrückt gewordenen, äußerst aggressiven Katze kämpfte.

Singen und Gitarrespielen kann Strübing nicht so schlecht, wie er glauben machen wollte. So sang er ein Lied über sich als Seemann, der versehentlich im Körper eines Schriftstellers geboren wurde. Und er brachte ein weiteres begeisterndes Seemanns-Lied - allerdings mit isländischen Hintergrund in finnischer Übersetzung - zum Vortrag. Aus seiner Trickfilmreihe "Kloß & Spinne", in der er alle Rollen selbst spricht, zeigte er die Folge "Das Böse kann Karate", in der die Welt im Zeichen der heutigen Krisen erklärt wird. So verging die Zeit mit Frauen-Beziehungsgeschichten, Erlebnissen mit dem Baby Brunhild und dem Vergleich eines Thailandurlaubes mit den Schönhauser Allee-Arkaden wie im Fluge. Freundlicher Applaus