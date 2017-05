Politik und Heimatgefühl

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577235/

Voller Spinnweben: An einer Kellertür im Postgebäude erinnert ein Kalender noch an die Zeitung "Neuer Tag".

Voller Spinnweben: An einer Kellertür im Postgebäude erinnert ein Kalender noch an die Zeitung "Neuer Tag". © Rita Altenhoff-Hübinger

Das imposante Gebäude der alten Hauptpost aus dem Kaiserreich beherbergt heute neben der Post einige Institute der Europa-Universität Viadrina, und es erzählt viele Geschichten. Eine davon aus der Zeit der DDR. In den Kellerräumen verborgen, hängt an einer der Türen ein Kalender, in zwei Teilen, von Januar bis Juni, von Juli bis Dezember, nach Tagen untergliedert und herausgegeben vom "Neuen Tag", dem Organ der Bezirksleitung Frankfurt (Oder) der SED. Es ist ein Kalender für das Jahr 1990. Noch heißt es in der Überschrift: "Proletarier aller Länder vereinigt euch!" Was signalisiert der Kalender? Was hat es mit dem "Neuen Tag" auf sich?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Kalender nicht wesentlich von solchen Jahresübersichten, wie sie die Leser der MOZ - der Nachfolgerin des "Neuen Tags" - heutzutage regelmäßig gegen Ende des Jahres als Beilage erhalten. Vermerkt werden die üblichen gesetzlichen Feiertage; doch bei näherem Hinsehen entdeckt man unter der Übersicht, kleingedruckt, zahlreiche weitere Ehren- und Gedenktage. Die Geburts- und ggf. Todestage der Gründerväter des Marxismus-Leninismus, der Parteiführer von Ernst Thälmann und Wilhelm Pieck bis zu Erich Honecker; außerdem die Tage der Gründung der DDR, der Anerkennung der "Oder-Neiße-Friedensgrenze", des Beitritts zum Warschauer Pakt. Schließlich die Gründungstage der Massenorganisationen wie des FDGB und verschiedener staatstragender Berufsgruppen, etwa der Deutschen Volkspolizei. Alles in allem und je nach Periode verzeichnete die DDR bis zu 65 Ehren- und Gedenktage, es gab also in jeder Woche mindestens einen! Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die SED hat durch diese Gedenktage versucht, den Alltag der Bevölkerung durch die Schaffung einer eigenen Erinnerungskultur nahezu tagtäglich zu durchdringen und politisch zu strukturieren.

Dies zu transportieren war vornehmlich die Aufgabe der SED-Bezirkszeitungen. 1952 waren die Länder aufgelöst und durch Bezirke ersetzt worden. Am Stichtag 15. August 1952 lösten dementsprechend die Bezirkszeitungen der SED die traditionellen Länderzeitungen ab. Die Namen der neuen Presseorgane klangen zum Teil wie die der ehemaligen sozialdemokratischen Zeitungen aus dem Kaiserreich. So sollte Kontinuität, aber auch Aufbruch in eine neue Zeit signalisiert werden: "Freie Erde" (Neubrandenburg), "Freie Presse" (Karl-Marx-Stadt/Chemnitz), "Freies Wort" (Suhl), "Freiheit" (Halle) und schließlich "Neuer Tag" (Frankfurt). Von Anfang an war die Pressepolitik der SED straff organisiert. Ungefähr 70 Prozent der Presse lag in ihren Händen; weitere 9 Prozent in denen der ihr nahestehenden Blockparteien. Während das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" vor der Wende eine Auflage von einer Million erreichte und die beliebte überregionale Tageszeitung der Freien Deutschen Jugend (FDJ), "Junge Welt", sogar in einer Höhe von 1,6 Millionen täglich erschien, erreichten die vierzehn SED-Bezirkszeitungen (ohne Berlin) bereits Anfang der 1980er-Jahre eine Auflage von 4,5 Millionen. Die Bezirkspresse mit ihren über 200 Kreisausgaben war somit die größte einzelne Pressesparte in der DDR.

Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, mussten die Bezirkszeitungen der SED einerseits als Sprachrohr der Partei intern straff organisiert sein. Journalist, ja sogar Volontär, konnte nur werden, wer in der Partei war; zudem gab es, wie in allen Betrieben, die Betriebsparteiorganisation, die die Beschlüsse der Abteilungen Agitation und Propaganda der Bezirksleitung umsetzte und praktisch eine "zweite Redaktionsleitung" darstellte. Andererseits sollten die Bezirkszeitungen das Interesse aller gesellschaftlichen Schichten wecken und sich nicht, wie das "Neue Deutschland", primär nur an (führende) Genossen richten und starr Parteirichtlinien, lange Parteitagsreden und Grundsatzansprachen wiedergeben. Neben dem "staatsbürgerlichen Denken" sollte daher auch, wie es in einem Grundsatzdokument der Partei von 1966 heißt, Interesse für das lokale Geschehen und "echtes Heimatgefühl" hergestellt werden.

Der "Neue Tag", der 1952 die sozialistische Landeszeitung "Märkische Volksstimme" ersetzte, trug tatsächlich zunächst den Untertitel "Heimatzeitung für die Stadt Frankfurt-Oder", statt später auf der Titelseite "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!". Die Ausgabe zum zweijährigen Bestehen der Bezirkszeitung wurde unter die Überschrift "2 Jahre Heimatzeitung des Bezirks Frankfurt (Oder)" gestellt. So sollte ein neues Heimatgefühl für die zahlreichen, aus den Regionen östlich der Oder geflüchteten Deutschen, die sich im westlichen Oder-Raum angesiedelt hatten, geschaffen werden.

Und woran erinnern sich ehemalige Leser des "Neuen Tags" heute? Sie erinnern sich nicht an immer wiederkehrende Berichte über Parteitage und Referate des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees oder des Ersten Sekretärs der Bezirksleitung; sie erinnern sich aber sehr wohl daran, dass sie den "Neuen Tag" gelesen oder abonniert haben, um zu wissen, was "vor Ort los" sei, im Lichtspieltheater der Jugend, im Filmtheater der Freundschaft oder auch beim Aufbau der Innenstadt. Immerhin waren nach einer Umfrage 1966 unter den Abonnenten der SED-Bezirkszeitungen etwa die Hälfte parteilos.