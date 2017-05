artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Von rockigen Krachern über melancholische Balladen bis hin zum dämonischen Lachen war alles dabei - Ray Wilson zeigte am Freitagabend im Stadtklubhaus in Hennigsdorf seine gesamte Palette. Und die bot unter anderem den Grunge-Rock-Hit "Inside" der Band Stiltskin, der 1994 durch eine bekannte Werbung in aller Ohren war.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577236/

Der schottische Sänger Ray Wilson beerbte 1996 Phil Collins als Frontmann der Band Genesis, und so fehlten natürlich auch Welthits wie "In Your Eyes" oder "That's All" nicht. Weil Wilson im vergangenen Jahr gleich zwei neue Alben veröffentlicht hat, präsentierte er immer wieder auch seine eigenen Songs - die das Publikum genauso begeisterten wie die bekannten Genesis-Nummern.

"Ich bin schon seit Jahren Fan von Ray Wilson und Genesis", bekundete Mario Jahn. Jahn ist Vorsitzender des Hyperion-Vereins aus Hohen Neuendorf, der das Konzert am Freitag nach Hennigsdorf gebracht hatte. Nach jahrelangen Anfragen ans Tourmanagement gelang es Jahn 2010 erstmals, Ray Wilson in die Region zu locken. Seither ist der Schotte ein immer wieder gern gesehener Gast.

Am Freitag nun führte ihn seine "Genesis Classic"-Tour nach Hennigsdorf. Der charismatische Sänger hielt sich nicht mit langen Ansprachen auf und ließ - mit Ausnahme einiger charmanter Witze, unter anderem über seine Heimat Schottland - die Musik glänzen. Mit viel Schmelz in der Stimme berührte er die Konzertbesucher bei ruhigeren Balladen, konnte aber auch kraftvoll in die Gitarrensaiten hauen und seine Stimme in ungeahnte Höhen schwurbeln. Bei "Mama" bellte er dann ein verzerrtes "Hahaha" in die vorderen Zuschauerreihen - mit gruselig beleuchtetem Gesicht. Verschreckt wurden die Fans davon aber nicht, wie lauter Applaus und Zugabe-Rufe zum Konzertende unter Beweis stellten.