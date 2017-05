Zwischen Stadt und Land

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zum ersten Mal ist die Bad Freienwalder Tourist-Information als Atelier für die Ausstellung von Annette Bremer-Langen bei den Kunst-Loose-Tagen dabei gewesen. Die Künstlerin aus Berlin zeigt einen Teil ihrer Arbeiten unter dem Titel "STADT/LANDschaften - Begegnungen". Ein überaus passender Titel, wie Heiko Walther-Kämpfe bei der Vernissage am Freitag, die von Jacob Eckert aus Falkenberg auf dem Piano musikalisch umrahmt wurde, fand. Weil es doch vor allem die sprichwörtlichen Berliner seien, die nicht zuletzt an den Wochenenden auf das ebenso sprichwörtliche Land fahren. "Wir entfliehen den Städten, nehmen lange Staus an den Wochenenden in Kauf, um ja nur schnell genug hinauszukommen - in die Natur. Natur als Zufluchtsort, als Idylle, in die man alle Wünsche und Sehnsüchte hineininterpretieren kann", so Heiko Walther-Kämpfe. Doch ein Leben ohne Stadt? Ganz geht das wohl nicht. Es müsste beides geben - Stadt und Land, wünscht sich Heiko Walther-Kämpfe.