Ritterkampf und Spaghettischlacht

Angermünde (MOZ) Mittelalter-Freunde aus Steinhöfel und Umgebung, die die Tradition der Grafenfamilie von Sparr lebendig halten, haben am Sonnabend an der Uferpromenade am Mündesee für Aufsehen gesorgt. Beim Ritterfest des Vereins Hirschschwimmen schlugen der Graf von Sparr und sein Gefolge ihr Zeltlager vor dem Café Seeblick auf, sangen, demonstrierten das im Mittelalter typische Lagerleben und ließen ihre Besucher mit Pfeil und Bogen oder Armbrust schießen. Spektakulär wurde es, als die Ritter dann die Schwerter schwangen und auf die Kettenhemden und Rüstungen zielten.