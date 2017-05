Börnicke-Boccia beim Sportfest

artikel-ansicht/dg/0/

Börnicke (MOZ) Beim Börnicke-Boccia setzen die Spieler alles auf eine Kugel. Bei dieser Variante des italienischen Spiels ist tatsächlich jeder Spieler mit nur einer Kugel unterwegs, um seine Kontrahenten in puncto Zielgenauigkeit zu übertrumpfen. Beim bereits 17. Spiel- und Sportfest des KulturGut-Vereins am Sonnabend gehörte Börnicke-Boccia wieder mit zum Programm, das vor allem dem Spaß am Sport gewidmet ist.