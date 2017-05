Klassiker vor authentischer Kulisse

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Der englische Franziskanermönch William von Baskerville reist im Jahre 1327 mit seinem Novizen Adson zur Aufklärung einiger mysteriös erscheinender Morde in eine oberitalienische Benediktinerabtei. Des Weiteren soll er an einem theologischen Disput teilnehmen. Das ist die Ausgangssituation des Romanklassikers "Der Name der Rose" des italienischen Schriftstellers Umberto Eco (1932-2016).

Das Berliner Kriminaltheater hat das Werk unter der Regie von Wolfgang Rumpf auf die Bühne gebracht. Ursprünglich wurde es von Claus J. Frankl dramatisiert. Seit mittlerweile fünf Jahren kommt der Romanstoff unter anderem im Kloster Chorin zur Aufführung. So auch am Freitag und Sonnabend. Fast wähnte man sich an Originalschauplätzen, so echt gab sich am Wochenende die Atmosphäre in den Mauern des altehrwürdigen Zisterziensergotteshauses. Insgesamt gut 1000 Besucher wollten sich das mittelalterliche Schauspiel nicht entgehen lassen und wurden, neben zwei gelungenen Vorstellungen, mit milden Frühsommerabenden belohnt.

"Natürlich wollten wir die Kriminalgeschichte ein wenig in den Vordergrund rücken, ohne dabei den philosophischen Inhalt des Werkes auszublenden", beschreibt Chefdramaturg Wolfgang Seppelt. Schließlich habe Eco mit der Geschichte ein grandioses Stück Literatur geschaffen, so der Künstler. Darüber hinaus entbehre die Thematik nicht einer gewissen Aktualität, gehe es doch auch um die Suche nach der Wahrheit und nicht zuletzt um die Meinungs- und Redefreiheit, ergänzt Wolfgang Seppelt. Dennoch musste die doch recht umfangreiche literarische Vorlage auf eine unterhaltsame Länge reduziert werden.

"Ich finde das ist ganz toll gelungen", sagte Gaby Wehrens, die mit ihrem Mann Steffen aus Eberswalde gekommen war. Die Aufführung sei sowohl kurzweilig als auch spannend und die schauspielerische Leistung beachtlich, so beide übereinstimmend. Verstärkt werde dieser Eindruck noch durch die authentische und einzigartige Kulisse des Klosters, ergänzte Steffen Wehrens beeindruckt.

Hotelinhaberin Dietlind Frenz hatte sich von ihren Gästen zum Besuch der Veranstaltung inspirieren lassen. Sie sei sonst nicht gerade eine Liebhaberin von Theaterinszenierungen, habe sich jedoch überraschen lassen wollen, verriet die Berlinerin.

Am Ende der gut zweieinhalbstündigen Darbietung löste William von Baskerville, meisterhaft und mit einer gehörigen Portion Verschmitztheit - von Matti Wien gespielt-, den Fall.

Daran konnte auch der boshafte und listige Inquisitor Bernado Gui - glänzend in Szene gesetzt von Kai-Peter Gläser - nichts ändern. Adson (Thomas Wingrich) entscheidet sich schließlich William von Baskerville zu folgen, obgleich er sich im Laufe der Handlung in ein junges Dorfmädchen verliebt hatte.

Die Begeisterung des Publikums fand im anhaltenden Applaus lautstarken Ausdruck.