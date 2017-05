Die letzte Zeugin

artikel-ansicht/dg/0/

Margot Friedländer ist 95 Jahre alt, sie trägt Schuhe und Jacke mit Tigermuster, dazu roten Lippenstift. Bevor sie anfängt zu lesen, holt sie ihre Kamera raus. Sie macht ein Foto von den Teenagern in der Aula des Gymnasiums am Stadtrand von Berlin.

Margot Friedländer ist Holocaust-Überlebende. Sie hat eine ungewöhnliche Geschichte: Nach Jahrzehnten in New York ist sie im hohen Alter nach Berlin zurückgekehrt und lebt dort. Noch immer tritt sie als Zeitzeugin in Schulen auf und erzählt aus ihrem Leben. Der Titel von Margot Friedländers Memoiren erinnert an den Satz, den ihre Mutter hinterließ: "Versuche, dein Leben zu machen." 74 Jahre ist es her, dass sie diese Botschaft bekam. Damals hieß sie noch Bendheim und war 21 Jahre alt.

Die jüdische Familie hatte ihre Flucht aus Berlin schon lange geplant. Dann hört Margot von den Nachbarn: Die Gestapo war da und hat ihren jüngeren Bruder Ralph geholt, später erfährt sie, dass ihre Mutter sich der Polizei stellte, um mit dem Bruder zu gehen. Margot Friedländer bekam damals, im Januar 1943, die Handtasche ihrer Mutter, darin eine Bernsteinkette und ein Notizbuch. Die Sachen hält sie bei der Lesung in der Aula in die Luft. Auch den gelben Judenstern, der damals Pflicht war, zeigt sie den Schülern.

Sie hat 16 Leute, die ihr beim Untertauchen in wechselnden Verstecken helfen. "Sie sind Menschen, keine Helden", sagt Friedländer. Im Untergrund lässt sie sich die Haare rot färben und sogar die Nase operieren, um nicht aufzufallen.

Dann, nach 15 Monaten im Versteck, geht es schief. Jüdische "Greifer", die damals für die Nazis andere Juden aufspürten, erwischen sie auf der Straße, als sie aus einem Bunker kommt. Sie wird ins KZ Theresienstadt deportiert - ein "Zwischenreich, nicht Leben, nicht Tod".

Gegen Kriegsende sieht sie das Elend der Menschen, die aus Auschwitz kommen. Für sie wird da gewiss: Sie wird ihre Mutter und ihren Bruder nie wiedersehen. Mit ihrem Mann Adolf Friedländer, den sie aus Berlin kennt und noch in Theresienstadt heiratet, geht sie in die USA, wo sie in einem Kleidergeschäft und als Reiseagentin arbeitet. Mehr als 50 Jahre war er an ihrer Seite. "Wir hatten beide dasselbe erlebt, wir hatten beide dieselben Schmerzen, wir brauchten nicht darüber zu sprechen", erzählt sie später. Ihr Mann stirbt 1997.

Auf eine Einladung des Berliner Senats und von einem Filmemacher begleitet, kehrt Margot Friedländer 2003 zum ersten Mal in ihre Heimatstadt zurück. Ihr amerikanisches Umfeld ist skeptisch, als sie sich Jahre später zum Umzug entschließt. Die Deutschen sähen sie vielleicht nur als nette alte Dame und fühlten sich durch sie weniger schuldig, ist ein Einwand, den sie hört. "Ich könnte mir niemals vorstellen, zu diesen Schweinen zurückzugehen", sagt eine Cousine im Film.

Margot Friedländer sieht das etwas anders. Für sie gab es damals im Land der Täter auch "gute" Deutsche, die ihr halfen. In der Aula erklärt sie den Schülern, warum sie zurückgekommen ist: "Um mit euch zu sprechen und euch die Hand zu reichen. Denn ich möchte, dass ihr die Zeitzeugen sein werdet, die wir nicht mehr sein können."

In der Aula fließen Tränen. Nach der Lesung stehen die Schüler Schlange und machen Selfies mit der alten Dame. Die Bücher sind schnell verkauft. Das Vorurteil, die Schüler von heute wollten vom Holocaust nichts mehr wissen, stimmt hier nicht.

War das ein typischer Schulbesuch? Eigentlich ja, sagt Margot Friedländer ein paar Wochen später in ihrer Wohnung im Berliner Westen. Von draußen hört man spielende Kinder. Drinnen die Möbel aus New York, Bücherregale, Ordner voller Danksagungen. Fotoalben, die ihr Freunde gemacht haben. Bilder von der Familie, von Freunden wie dem Musiker Max Raabe, beim Bundespräsidenten. Man schätzt sie. Sie bekam das Bundesverdienstkreuz, bei der Berlinale-Eröffnung war sie auch.

An der Skalitzer Straße 32 in Berlin-Kreuzberg erinnern heute Stolpersteine an den Bruder Ralph und ihre Mutter Auguste Bendheim. Auch Margot hat dort einen Stein. Darauf ist die Deportation nach Theresienstadt erwähnt. Darunter steht: "überlebt".