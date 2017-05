Kleine Paradiese

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577245/

Die Berlinerinnen Imtraud Schwägerl und Bärbel Kühn haben an diesem Tag schon fünf Gärten besucht, als sie auf dem Berg oberhalb des Haussees von Felmsdorf bei Bettina Lockliar auf dem Johannishof ankommen. Seit ein paar Monaten wohnt die Berlinerin dort, wo ein Johannis, später Tierarzt Dr. Arthur Isert den Hof führten. Später wurden hier Imker ausgebildet, aus dem ehemaligen Bienenhaus, das jetzt zu einer Laube mit großen Fenstern ausgebaut ist, blicken sie und ihr Partner Hans-Georg Isert auf ihren Ökogarten. Eine gewaltige Fläche, die sie peu a peu zu einem Ökogarten gestaltent, dort mit einem Mix aus Hecke, Beerenobst, Vogelbeeren und Wein, dort zu einer asiatischen Ecke mit Bambusgras und japanischen Gewächsen. Gemähte Flächen verwandeln sich wie von Zauberhand in blühende Teppiche. Noch aber dominieren die großen Flächen mit Diesteln und Brennesseln in ihrem Paradies. "Das ist ein Prozess, der Garten entwickelt sich", erklärt sie. Die Besucherinnen sind begeistert.

In Angermünde hat Wolfgang Janisch in seinem Hofgarten den ganzen Tag über Besuch. "Schade", sagt er, "dass der Tag nicht zwei Monate später stattfindet. Ich hätte den Gästen gern unsere vielen schönen Rosen gezeigt, wenn sie blühen." Aber auch jetzt blüht und leuchtet es in allen Farben in dem Hofgarten, der sich hinter dem Haus überraschend auftut. Viele Besucher loben ihn als gelungenes Beispiel mitten in der Stadt.

Inge Engel öffnet schon viele Jahre ihren Garten im Criewener Wiesenweg für Neugierige. Sie zeigt ihnen die überall im Garten verteilten Pflanzinseln. "Ich mag es wild durcheinander und nicht so akkurat, dafür zeige ich Ihnen jetzt mal, was die anderen Gärten nicht haben", verrät sie und führt ihren Besuch zu einer Sitzgruppe zwischen Stauden mit Blick auf ein Storchennest und die Berge in Polen oder zu vielen kleinen, verspielten Vogelhäuschen an einer Schuppenwand. Der Garten hat außerdem zwei Teiche, in denen gut zwanzig Koys schwimmen und von ihrem Mann Kurt gepflegt werden. "Der Garten ist meine schönste Ablenkung", sagt Inge Engel und freut sich, wie viele nette Menschen an diesem Tag zu Besuch kommen und Anteil an ihrem Paradies nehmen.

Dazu zählen auch Helga und Gerd Heistermann aus Schwedt. Anschließend wollen sie noch zum Garten von Maren Neumuth, um sich Anregung zu holen. "Pflanzen, die wir noch nicht kennen oder die Gestaltung von Gartenwegen aus kleinen Feldsteinen - wir entdecken immer wieder schöne Ideen für unseren eigenen Garten am Meyenburger Hang", erzählen sie.