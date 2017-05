70 Fotos plus x zum 70.

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Seelenruhe ausstrahlende Naturwunder und Stimmungen aus dem Unteren Odertal, eindrucksvolle Porträts bekannter Schwedter sowie gestochen scharfe Nahaufnahmen aus Stücken der Uckermärkischen Bühnen sind seit Sonnabend in der Galerie am Kietz zu sehen. Der Kunstverein zeigt Fotografien von Karl-Heinz Wendland in der Personalausstellung "70 zum 70."

Schwedter im Porträt: Altbürgermeister Peter Schauer (l.) freut sich über sein Foto in der Personalausstellung von Karl-Heinz Wendland "70 zum 70." in der Galerie am Kietz. © MOZ/Oliver Voigt

Fast drei Jahrzehnte hat der Fotografenmeister als Pressefotograf in der Stadt gearbeitet, zunächst für den "Neuen Tag", seit der Wende für die Märkische Oderzeitung, immer dabei, wenn etwas los war. Jetzt, sagt er, genieße er seine Ausflüge in den Nationalpark, in die Kunst am Theater oder zu Landschaftspleinairs, auch mal ohne fotografische Ausbeute. Aber - einmal Fotograf, immer Fotograf - natürlich entstehen dabei auch immer wieder diese unaufgeregten, zurückhaltenden, ungekünstelten Fotos von Menschen und Momenten, die er mag. Zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend kamen viele Freunde und Bekannte. So viele, dass es eng wurde in der großen Speicheretage der Sommergalerie. Künstlerkollegen, Schauspieler, ehemalige und aktuelle Amtsträger, Country-Fans, Sportfreunde - viele von ihnen standen vor seiner Kamera, ihre Porträts hängen in der Ausstellung.

Die Laudatio zur Vernissage hielt MOZ-Redakteurin Eva-Martina Weyer, mit der er viele Jahre zusammengearbeitet hat. Sie betonte seine Konzentration auf das Wesentliche, die Kunst des Weglassens in seinen Fotografien, die erst jene Wirkung schafft, über die dann alle reden. Sie nannte ihren ehemaligen Kollegen einen Meister im Abpassen des richtigen Augenblicks und einen Genussmenschen, dessen Fotos man ansieht, dass er diese Natur selbst gern durchstreift und Freude daran hat, diese Menschen zu porträtieren.

Die Laudatio traf und rührte den 70-Jährigen so sehr, dass ihm kurz die Stimme versagte und Tränen in die Augen schossen. "Mensch Kalle, du bist doch Boxer!" rief ein Freund aus dem Publikum, was den Saal zum Lachen und "Kalle", den ehemaligen Betonbauer, Boxer beim ASK Berlin und Werkfotografen des Petrolchemischen Kombinats, die Stimme wiederbrachte. Er wolle mit seinen Fotos Menschen inspirieren, selbst in die Natur oder ins Theater zu gehen und sie zu genießen, sagt er. Seine Fotos nennt er selbst "bescheiden, zurückhaltend, aber wahr." Die Schau mit deutlich mehr als 70 Bildern zeigt die Arbeit eines Fotografenmeisters der alten Schule, dessen Arbeiten noch ganz ohne Photoshop, digitale Nachbearbeitung und Snapchat berühren können.

"70 zum 70.", Fotografien von Karl-Heinz Wendland, Galerie am Kietz, Di u. Mi 10-16 Uhr, Do 10-18 Uhr, So 15-17 Uhr.