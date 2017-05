Rock vor schönster Seekulisse

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) "Angermünde rockt" erlebte am Sonnabend an der Seepromenade eine kleine, aber stimmungsvolle dritte Auflage. Vier Bands spielten in der untergehenden Sonne vor der malerischen Kulisse des Mündesees. Am meisten feierte das Publikum die Lokale Band "four feel fine".

Rock aus Angermünde: Die Band "four feel fine" mit Torsten Rahn, Roy Fehse, Michael Schulz und Andreas Scholz (v.l.) sorgte mit ihren gecoverten Rock-Klassikern für gute Stimmung beim Publikum zum Konzert "Angermünde rockt" an der Mündeseepromenade.

Fotostrecke Angermünde rockt Der Angermünder Kulturverein e.V. veranstaltete in Kooperation mit dem Brandenburgischen Rockmusikerverband e.V. zum dritten mal "Angermünde rockt". Am 27. Mai rockten vier Bands aus dem ganzen Land Brandenburg an der Mündeseepromenade: P.O.G.O.Rockband (Classikrock-Coverband), John Apart (Pop-Duo, Sieger Localheroes Brandenburg, 3. Platz Bundeswettbewerb Localheroes), Kesh (RockPopRap) und aus Angermünde "four feel fine" (Rock,Blues). © / Stefan Csevi 1 / 54

"Angermünde rockt" ist natürlich nicht mit dem Energy Openair am Wolletzsee vergleichbar. Aber immerhin bekam das Publikum am Abend dieses sonnigen Tages ein kleines, feines Konzert mit vier Bands bei freiem Eintritt geboten. Dazu gab es die malerische Kulisse des spiegelglatten Mündesees gratis und das Bier für entspannte zwei Euro. Klar, das Programm lief gegen das DFB-Finale im Fernsehen.

Dennoch verfolgten gut 150 Gäste die Auftritte der Bands aus Potsdam, Fürstenwalde, Angermünde und Bad Belzig. Und es herrschte gelöste, gute Stimmung. Einige Fans von "four feel fine" aus Angermünde übten sogar ein bisschen Party und sogar getanzt wurde bei den Rockern um Sänger Hektor alias Michael Schulz.

Dass es zu solchen kleinen Konzerten wie dem am Sonnabend kommt, ist dem Brandenburgischen Rockmusikerverband und seinem Kooperationspartner vor Ort, dem Angermünder Kulturverein, zu verdanken. Peter Lehmann vom Musikerverband unterstützte die Auftritte der Bands auch ganz praktisch vor Ort. Vor allem aber verhilft er jüngeren Bands, die noch nicht über ausgebuchte Terminkalender verfügen, mit solchen Auftritten.

So kam John Apart mit Maximilian Sterr und Felix Noster das erste Mal für einen Auftritt nach Angermünde. Das Potsdamer Popduo wurde schon mal Landessieger des Nachwuchswettbewerbs localheroes Brandenburg und holte Bronze im Bundeswettbewerb. Smart sehen sie aus in ihren weißen Hemden, schwarzen Hosen und Sonnenbrille, spielen Titel wie "Aufstehen, hinfallen" und "Dein Tag", fallen auf mit originellen, intelligenten Texten.

Ihnen folgten die quirligen, hippen Leute von Kash aus Fürstenwalde und Berlin. Der Rock-Raper Kash, Max Meißner aus Frankfurt (Oder), hat diesmal acht, oft mit Tänzern sogar 14 Leute auf der Bühne, wenn er "Rücken an Herz" oder "Wir reißen ab" singt, begleitet von Bläsern, Schlagzeug, Gitarre und Klavier. Im Publikum nicken da schon einige mit oder bewegen die Füße. Nur Meike Boekholt aus Seelow, die einzige, die auch schon zu John Apart tapfer tanzte, bleibt wieder allein. Die Angermünder Lokalmathadoren schließlich animieren auch Andere zum Tanzen und Mitklatschen. Seit Hektor und Rahni nicht mehr mit Blues, sondern verstärkt um Roy und Scholle mit Klassikern der Rockgeschichte auf Zeltplätzen, in Clubs und Open-Air-Bühnen auftreten, erfahren sie viel Zuspruch vom Publikum. "Wir haben Spaß mit unserer Musik", erklärt Hektor, warum die Männer um die 50 gern auch bei so einem Konzert für Nachwuchsförderung auftreten. "Vielleicht brauchen die uns ja, um das Niveau zu heben", ulkt er. Das Publikum feiert die vier. Anschließend wurde es wieder etwas ruhiger mit Udo-Lindenberg-Songs von der POGO Rockband, der leider die Sängerin erkrankt war. Die meisten Besucher, die um Mitternacht nach Hause schlenderten, waren sich einig, ein kleines aber schönes Konzert am See erlebt zu haben.