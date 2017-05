artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Eine Reise nach Namibia im Jahr 2000 stand am Anfang des Freundeskreises Gesundheit für Ombili aus Basdorf. Dort lernte die kleine Gruppe um Frauke von Versen eine deutsche Krankenschwester und ihren Mann kennen, die ihre Farm den San zur Ansiedlung zur Verfügung stellten. Seitdem unterstützt der Freundeskreis dortige Projekte - am Sonntag zum Beispiel durch den Verkauf von Holzfiguren und Schmuck. "Dort können wir uns selbst überzeugen, dass die Spenden ankommen", sagt Frauke von Versen. Zuletzt wurde die Erweiterung der Grundschule unter anderem durch einen Sanitärtrakt gefördert. "Das nächste Projekt kündigt sich schon an", sagt sie. "Ein 40 Jahre alter Traktor hat seinen Geist aufgegeben." Auf dem Kunst- und Handwerkermarkt der Bernauer Touristinformation ist der Freundeskreis das zweite Jahr vertreten - und von ihm begeistert: "Die Leute sind sehr interessiert", sagt Frauke von Versen (Kontakt: www.freundeskreis-ombili.de oder contact@freundeskreis-ombili.de).

Schnitzkunst aus Namibia: Frauke von Versen gehört zu den Unterstützern eines Siedlungsprojektes der San in Afrika.

Dana Diesing aus Pankow ist das erste Mal auf dem Bernauer Markt dabei und nicht weniger begeistert. Sie bietet selbst geschneiderte Bekleidung aus Leinen an. Sie ist zwar keine Schneiderin, hatte sich aber schon zu DDR-Zeiten das Schneidern selbst beigebracht, um die eigene Garderobe zu erweitern. Ihr erstes Stück hatte sie nach dem Schnitt eines Bauernhemdes ihres Großvaters gefertigt. "Die Maße habe ich allerdings modifiziert, etwa bei der Kragenweite", sagt sie und erläutert: "Heute sind die Menschen etwas größer." Besonders gern arbeitet sie mit hundert Jahre alten Leinenstoffen. Die passenden Knöpfe dazu sammelt sie. Damen wie Herren fragen nach ihren Kleidungsstücken, zu deren Vorteilen die lange Haltbarkeit gehört. Nach Bernau will Diana Diesing gern wiederkommen. Auch in Wandlitz auf dem Erntedankfest war sie schon.

Anne Pries aus Lindenberg war mit einem kleinen Webstuhl vertreten. Er steht zu Demonstrationszwecken anstelle der größeren Gerätschaften, die sie in ihrer Stick- und Stoff-Manufaktur betreibt. Dort, in der ehemaligen Lindenberger Kita, bietet sie Kurse im Spinnen und Weben an. Wer möchte, kann von der Manufaktur ein Webgerät ausleihen, um zu Hause ein größeres Stück herzustellen. Alle Altersgruppen sind vertreten, von der Kindergruppe bis zur Seniorin.

Anne Pries setzt Wolle von Schafen aus Brandenburg ein, um damit den Erhalt von Wanderschäfereien zu unterstützen. Zu den Abnehmern der Arbeiten aus der Manufaktur gehören Privatpersonen, aber auch Firmen, die Mitarbeiterbekleidung wie beispielsweise Mützen bei ihr bestellen.

Der Kunst- und Handwerkermarkt hat im Stadtpark enormen Zuwachs erhalten. Die Briganten und Rumpelstolz sorgten für Unterhaltung. Viele Stände mit Keramik, Schmuck, Bildern, Geschenkartikeln und vieles mehr war zu sehen. Der "Lavendelmann" Peer Kahn aus Berlin bot unter anderem Öle, Honig und Duftsäckchen aus Lavendel an. Der Rohstoff stammt aus der Provence. Olaf Götze aus Frankfurt (Oder) setzt auf Holz. Wenn er Holzäpfel herstellt, stammen sie aus Apfelholz. Er sammelt Holz, das eigentlich schon aussortiert ist, und stellt daraus brauchbare und schöne Dinge her, aus einem ausgedienten Weihnachtsbaum beispielsweise einen Garderobenständer.