Grüne Oase in Oranienburg

Oranienburg (OGA) Sonnenzeit ist Gartenzeit. Am Sonntag öffneten in Oberhavel von Altlüdersdorf bis Hohen Neuendorf wieder Gartenbesitzer ihre Pforten, um mit den Besuchern Farben, Düfte und Gespräche zu genießen, wie das Motto lautete. Auch der Bürgerpark stellte seine Arbeit vor.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Sprichwort passt ganz gut, wenn es um die Verteilung der Parzellen im Bürgerpark geht. 21 sehr kleine Äcker gibt es, in der Größe von 4 bis 20 Quadratmetern - und alle sind schon vergeben, wie Joachim Richter-Geißler sagt. Er ist seit Januar der Ansprechpartner vom Bürgergarten, der in der Fischerstraße liegt. Dabei ist es vielen Parzellen noch nicht anzusehen, dass sie schon bewirtschaftet werden. Meist ist lediglich satte, dunkle Erde zu sehen. Nur hie und da lugt schon eine grüne Spitze von Pflänzchen hervor.

"Jetzt beginnt gerade erst die Saison", erklärt Joachim Richter-Geißler. Was bei den einzelnen Beeten später sprießen wird, weiß er nicht. Denn im Bürgergarten darf jeder Parzellenpächter machen, was ihm beliebt. Gemüse, Obst oder Blumen - Vorschriften, Vorgaben oder Verbote gibt es nicht. Die Oranienburger sollen sich auf den gut 800 Quadratmetern ganz so austoben, wie sie wollen.

Die Fläche gehört der Stadt Oranienburg, für die kommenden Jahre darf sie gemeinschaftlich genutzt werden. Für die Parzellen muss kein Geld gezahlt werden, Gartengeräte gibt es zum Ausleihen, Öffnungszeiten werden nicht vorgegeben. Was auf der eigenen Parzelle angebaut wird, darf nach Hause mitgenommen werden. Nur bei den Obstbäumen und -sträuchern, die noch vom Vorbesitzer stammen, wird demokratisch geteilt, getreu dem Motto: "Demokratie leben", wie das vom Bund geförderte Programm heißt, unter dem auch der Bürgergarten läuft. "Sieben Apfelsorten haben wir, Schattenmorellen, Birnenquitten und Brombeeren. Wie das dann im Herbst unter allen verteilt wird, werden wir noch überlegen", sagt Joachim Richter-Geißler. Schwierigkeiten sehe er aber nicht, es sei eine freundliche Gemeinschaft. "Wir treffen uns zufällig, reden, quatschen über Zucchinisorten. Alles ist ganz zwanglos, und das macht gerade den Reiz für unsere Gärtner aus", sagt er.

Doch nicht nur die Freizeitbauern dürfen den Bürgergarten nutzen. "Wir sind eine grüne Oase", sagt Joachim Richter-Geißler. Auch wenn es nur eine Idylle auf Zeit ist, ist er glücklich über das Projekt:"Wir freuen uns darüber, wie sich alles hier entwickelt." An dieser Freude sollen unter anderem auch die Kinder der Kita "Kleine Fische" teilhaben. So ist ein Bereich des Gartens für sie abgeteilt. Einmal in der Woche werden sie künftig dort spielen, buddeln und anbauen können.

Am Sonntag findet auch Miroslawa Henning den Weg in den Bürgergarten. Die Mitarbeiterin der Gesellschaft für integrative Sozialarbeit Oberhavel (GISO)spritzt mit einem Gartenschlauch Wasser auf die Parzelle. "Es war heute so warm, da wollte ich lieber noch einmal unsere Pflanzen gießen", erzählt sie. Auf der GISO-Parzelle stehen bereits einige Erdbeerpflänzchen und Kräuter. Was weiter mit der Fläche geschieht, wird gemeinschaftlich in der Frauengruppe entschieden, die sich künftig um die Anbaufläche kümmert. Es soll ein Ort werden, an dem sie alle gleichermaßen Freude haben: Die Kinder können toben, die Frauen etwas einpflanzen. "Ich finde, das hier ist eine total tolle Idee", sagt sie.

Eva-Maria Göbel kümmert sich währenddessen um nützliche Insekten, die im Bürgergarten bald viel Leckeres finden sollen. So legt sie eine Bienenweide an. Auch einen Unterschlupf für Wildbienen hat sie vor Kurzem an einer Hauswand angebracht. Tatsächlich schwirren dort schon die ersten Insekten herum, um ihn zu inspizieren.

Nicht nur Obst und Gemüse spielen im Bürgergarten eine Rolle, auch Kultur kommt nicht zu kurz. Einmal im Monat sind Veranstaltungen geplant. Am 3. Juni wird der Künstler Rainer Opolka zu einer Gesprächsrunde im Bürgergarten erwartet.

Wer Näheres wissen will: Joachim Richter-Geißler ist dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr im Bürgergarten, Fischerstraße 8.