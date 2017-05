Feuerwehrnachwuchs feiert 55-jähriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Ihren 55. Geburtstag hat die Lebuser Jugendfeuerwehr am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Im und um das Gerätehaus an der Kietzer Chaussee erwartete die Gäste der Veranstaltung ein buntes Programm mit Feuerwehrvorführungen. Für Spiel und Spaß sorgten Mitarbeiter des Kinderrings Neuhardenberg. Am Nachmittag durften Besucher mit einem Feuerwehr-Rettungsboot auf der Oder fahren. Ein Einsatzwagen der Feuerwehr kreiste, vollbesetzt mit winkenden Kindern, mehrmals durch die Stadt. Nach so viel "Action" standen zur Stärkung an einem großen Kuchenbuffet von den Eltern der Feuerwehrkinder gebackener Kuchen und erfrischende rote Feuerwehrbrause bereit. Und es gab Zuckerwatte.

Zu Beginn hatten der Lebuser Amtswehrführer Ralf-Tore Fabig und Ortswehrführer Roland Wisweh die Gäste begrüßt. Der Amtswehrführer erinnerte an die Gründung der Jugendfeuerwehr. Alles begann mit einer Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer an der Oberschule im Jahr 1962. Damals leitete Siegfried Bork neun Mädchen und Jungen, die sich für die Feuerwehr begeisterten, an. Bald schon waren 15 junge Pioniere Brandschutzhelfer.

1974 übernahm Günter Bonack die Leitung der Gruppe, auf ihn folgten 1983 Wilfried Scholz und Manfred Krüning sr. 1986 wurde Manfred Krüning jr., im Jahr 2000 Gilbert Becker Jugendfeuerwehrwart. Ihre größten Erfolge feierte die Lebuser Jugendfeuerwehr 1996. Damals wurden die Mädchen der Altersklasse 15-17 Jahre und die Kinder unter 10 Jahren Landesmeister im Feuerwehrsport. Insgesamt erkämpften die Mitglieder der Lebuser Jugendfeuerwehr in diesem Jahr mehr als 50 Pokale.

An der Burgschule existiert bis heute eine AG Junge Brandschutzhelfer. Insgesamt sind 37 Kinder und Jugendliche aus Orten des Amtes Lebus Mitglieder der Lebuser Jugendfeuerwehr. Ralf-Tore Fabig lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute zur Förderung des Nachwuchses. Zurzeit bereiten sich die Mädchen und Jungen auf den am 10. Juni in Reitwein stattfindenden Regionalausscheid vor. Zum Höhepunkt des Tages der offenen Tür wurde eine Rettungsvorführung der Einsatzgruppe der Lebuser Feuerwehr.