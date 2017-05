Amateurfilme im Rückblick

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Donnerstag wird in der Alten Schule der Film "Die Kurve" aus dem Jahr 1998 gezeigt. Es ist die zweite Aufführung im Rahmen der Amateur-Spielfilmtage "7 Filme an 7 Tagen" des Beeskower Hobby-Regisseurs und Filmemachers Mario Lehmann. Die Darsteller sind ausschließlich Menschen aus der Region.