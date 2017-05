Pflanzen und Harmonium-Weihe

artikel-ansicht/dg/0/

Kreiskantorin Anja Liske-Moritz weihte das rekonstruierte Harmonium in der Fachwerkkirche ein

Die Bänke in Sietzings kleiner Fachwerkkirche waren am Sonnabendnachmittag voll besetzt, als Neutrebbins Pfarrer Arno Leye in seiner Andacht die frohe Kunde überbrachte: Die Planung steht, die Unterlagen sind vollständig, der Bauantrag zur Sanierung der Kirche kann gestellt werden. Das ist eine Voraussetzung, um Fördermittel beantragen zu dürfen.

Den nicht unerheblichen Eigenanteil könnte die Kirchengemeinde nicht stemmen. Doch weil die Kirche das Kleinod des Oderbruchdorfes ist, haben sich Bewohner und Unterstützer aus dem Umland in einem Förderverein für sie zusammen getan. Sie sammeln Spenden - unter anderem beim Pflanzencafé, das am Sonnabend zum dritten Mal stattfand.

Initiatorin Angelika Plett hatte auch diesmal einen großen Stand vor der Kirche aufgebaut, an dem sie Pflanzen anbot, die sie in ihrem großen Garten vermehrt hatte. Unter den rund 150 Stauden-, Blumen- und Gemüse- pflanzen waren "Exoten" wie amerikanische Tomatensorten und Ziertabak. Die Wahl-Sietzingerin, die in der Welt Führungskräfte der Wirtschaft schult und im Oderbruch ihren "grünen Daumen" auslebt, ist Mitglied der amerikanischen und königlich-britischen Gartengesellschaft.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Kirche, Barbara Kröger, dankte Angelika Plett sowie allen Vereinsmitgliedern, die Kuchen gebacken und die Kirche geschmückt hatten. Erstmals stellten drei Künstler, die seit Jahren zeitweise in Sietzing arbeiten - Anni Kaufhold, Michaela Schulz und Carsten-Winkler - Malerei, Zeichnungen und Plastiken im Gotteshaus aus.

Und dann ertönte das Harmonium wieder: Kreiskantorin Anja Liske-Moritz hatte es sich - obwohl auf dem Sprung in den Urlaub - nicht nehmen lassen, das rekonstruierte Instrument der Fachwerkkirche zur Wiedereinweihung zu spielen. Die Rekonstruktion sei Liske-Moritz zu danken, hatte Pfarrer Leye zuvor betont.

Die Kirchenmusikerin hatte das 1890 gebaute, seltene Instrument aus der Berliner Werkstatt von Johannes Straube, dem Vater von Thomaskantor Karl Straube, während einer Kreisvisitation entdeckt und erklärt: "Das ist das schönste Harmonium im Kirchenkreis." Doch das Instrument war in schlechtem Zustand. Obwohl die Landeskirche nur Orgeln fördern wollte, setzte Anja Liske-Moritz die Hilfe für Sietzings Harmonium durch.

Ortsvorsteherin Ines Zochert-Köhn präsentierte am Sonnabend das druckfrische Buch "Gloria. Kirchen in Brandenburg", in dem Sietzings Kirche mehrere Seiten gewidmet sind.