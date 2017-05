Willkommen, Fremdartiges

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein hohles Hauchen, dazu ein tiefes Brummen. Minutenlang. Erst dann werden Töne, die die norwegische Jazzsängerin Sidsel Endresen ausschließlich mit ihrem Mund erzeugt, melodischer. Ihr Auftritt bildet gemeinsam mit dem der Jazzband "Hütte" in Kooperation mit dem "The Homegrown Organic Gospel Choir" den Abschluss des 23. Festivals Jazz in E. im Paul-Wunderlich-Haus. Ein Abschied, der musikalische Türen öffnet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577256/

Die 1952 in Oslo geborene Sängerin Sidsel Endresen ist wegen ihres lautmalerischen Gesangs bekannt in der norwegischen Jazzszene. Für ihr Geräuschrepertoire hat sie eine Atemtechnik entwickelt. Passender hätte das Festival-Motto "Atem" nicht umgesetzt werden können. Immer wieder glaubt man als Zuhörer etwas Bekanntes wahrzunehmen, bis Endersen dieses Gefühl umkehrt. Assoziationen zu rückwärts abgespielten Tonaufnahmen, einem Beatboxer und dann zu einer außerirdischen Sprache tauchen auf. Neben ihr liegen Blätter in einem Notenständer, angeleuchtet von einer Leselampe. Man fragt sich, was da draufsteht.

Und da ist noch mehr. Jedes ihrer Geräusche umrahmt Endersen mit starken Gesten. So unvorhersehbar wie speziell - als Zuhörer ist man gezwungen, alle Hörgewohnheiten fahren zu lassen und das Fremdartige willkommen zu heißen.

Er habe über das gesamte Festival hinweg ein hoch konzentriertes Publikum erlebt, sagt Festivalleiter Udo Muszynski. Eine derartige Konzentration wird auch während Endersens Auftritt spürbar.

Dann betritt ein Ensemble die Bühne, das die zuvor geöffnete Tür schließt und eine völlig andere öffnet. Die zu traditionellem Jazz, produziert durch die Gruppe "Hütte" um Max Andrzejewski. Für ein Konzeptalbum hat sich der Schlagzeuger einen Gospelchor ins Boot geholt. Entstanden ist ein Album rund um das Thema Essen. Songs wie "Butter", "Eat what you are" und "Sugar" geben bei Jazz in E. eine Kostprobe von Andrezejewskis Vorliebe fürs Essen. Für das Salz in der Suppe sorgt Gospelsängerin Dorrey Lin Lyles mit ihrer intensiven Stimme.

Dafür, dass Jazz keine so populäre Kunstrichtung ist, wie andere, fand das Festival auch in diesem Jahr sein Publikum. Für die nächste Ausgabe steht das Thema bereits fest. "Break" - Über Details schweigt Udo Muszynski zu diesem Zeitpunkt. "Es gibt jede Menge Ideen", sagt er. Die neue Zuschauertribüne habe sich bewährt. Auch im kommenden Jahr werden Gäste von dort aus Außergewöhnliches geboten bekommen.