Minus bei Winterdienst und Reinigung

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Winterdienst und die Straßenreinigung, für die in der Stadt Gebühren erhoben werden, haben im vergangenen Jahr mit einem Minus abgeschlossen. Demnach wurden in Relation zu den tatsächlich angefallenen Kosten, die umgelegt werden können, rund 19000 Euro zu wenig Gebühren eingenommen. Das Minus wäre noch deutlicher ausgefallen, wenn nicht eine Kostenüberdeckung in Höhe von rund 134000 Euro aus den Vorjahren mit berücksichtigt worden wäre.