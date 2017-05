Dem Ligaverbleib ein weiteres Stück näher

artikel-ansicht/dg/0/

Für die Würze in einem recht zähen Spiel sorgte Gäste-Torwart Daniel Fraufarth. Erst spritzte Robert Richter in seinen Fehlpass und spielte ihn noch zum 1:0 aus (15.) und dann ließ er nach einem weiten Abschlag des Eisenhüttenstädter Torhüters Kamil Duchnowski den quirligen Georges Florent Mooh Djike zum 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte gewähren.

Nachdem unmittelbar nach Wiederanpfiff Danny Grünberg aus spitzem Winkel das fast sichere 3:0 verpasst hatte, wurde die Partie noch einmal spannend. Neuruppin kam mehrmals in verheißungsvolle Schussposition, vergab jedoch oder hatte Pech wie bei einem Treffer an das Quergestänge durch Kapitän Marcel Weckwerth (59.). Während jedoch Mooh Djike allein vor Fraufarth die Vorentscheidung verpasste (66.), verkürzte der völlig freigelassene Weckwerth nach einem weiten Zuspiel auf 1:2 (85.). Erst jetzt gingen die Gäste mit Nachdruck auf Torejagd, doch die Gastgeber zitterten sich erfolgreich über die anschließende noch zehn Minuten andauernde Schlussphase.

FCE-Trainer Harry Rath: "Wir haben von Torwart-Fehlern profitiert und uns danach mit der vergeben Chance in der 46. Minute das Leben selbst schwer gemacht. Die Spieler haben bei tropischen Temperaturen gezeigt, dass sie gewillt sind, die Klasse zu halten. Wir haben alles noch in eigener Hand."

FCE: Duchnowski - Becker, Steinbeiß, Hilgers - Richter, Szywala, Nickel, Brüllke (88. Walter), Wernicke (58. Krüger) - Grünberg (77. Grünberg), Mooh Djike

Schiedsrichter: Michael Wendorf (Schönwalde) - Zuschauer: 103