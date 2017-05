Erfolgreiche junge Künstler

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577261/

Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr zum 64. Mal ausgetragen und stand unter dem Motto "In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne". Mehr als 65 000 Schülerinnen und Schüler gingen auf Spurensuche in Europas Kunstschatz, darunter einige, die von der erfahrenen Kunstpädagogin Gudrun Gärtner im Neuenhagener Haus der Begegnungen und des Lernens bei Ferienkursen betreut werden. Gudrun Gärtner hatte bis vor wenigen Jahren das Kinder-Kunst-Atelier des Sozialen Hilfeverbandes in Strausberg geleitet und war bereits in dieser Zeit mit ihren Schützlingen beim Europäischen Wettbewerb sehr erfolgreich.

Von sechs Werken der jungen Neuenhagener bedachte die Landesjury diesmal drei mit Preisen, neben jenem von Charlotte Ulbricht noch die von Helena Volland (7 Jahre) und Antonia Volland (9). Ihre Bilder wurden im Anschluss zur Bundesjury geschickt. Die vergab an Charlotte und Helena auch noch Bundespreise. Zudem heimsten die Nachwuchskünstler Geld- und Sachpreise ein.

Charlottes Bild zierte überdies die Urkunden für alle Brandenburger Teilnehmer. Sie hatte das Thema "Das bunte Leben - viele Kulturen auf einem Fest" gewählt. Das Vorbild des Malers Wassili Kandinski - sein Werk "Das bunte Leben" von 1907 - sollte in die heutige Zeit übertragen werden. Gudrun Gärtner hob hervor, dass Charlotte Ulbricht sich seit vier Jahren an dem Wettbewerb beteiligt und jeweils Landespreisträger sowie dreimal Bundespreisträger geworden ist.

Landesweit waren knapp 1000 Arbeiten eingereicht worden. 39 erhielten einen Landes- und 17 einen Bundespreis.