Familien in Feierstimmung

Erschöpft, aber stolz war Kilian Peisker, als er am Sonntagvormittag die Ziellinie überschritten hatte und von seinen Eltern jubelnd in Empfang genommen wurde. Beim Mini-Marathon der BSG Pneumant rannte der Sechsjährige die zwei Runden um den Dom am schnellsten. 17 Kinder zwischen drei und sechs Jahren nahmen teil und erhielten neben einer Urkunde eine Medaille.

Beim Familiensportfest rund um den Fürstenwalder Dom zeigten außerdem Boxer, Basketballspieler und Karatekämpfer ihr Können und luden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Auch die Kinderkarussells bevölkerten die jüngsten Besucher eifrig.

Wer davon noch nicht genug hatte, konnte sich auf dem Marktplatz in einem großen Kreidebild verewigen. Dort wurde ebenfalls am Sonntag der Weltspieltag gefeiert. Ein großer Baum, Blumen, Fische und eine Sonne verschönerten am Ende den gepflasterten Platz. "Die Kreide ist eine Spende vom Deutschen Kinderhilfswerk", sagte Kati Bauer, Koordinatorin der Spielplatzkommission. "Für Kinder gibt es viele tolle Angebote", lautete das Fazit von Diana Töpfer. Ihre Tochter Charlotte fügte dem Kreidebild einen Regenbogen hinzu. Eis essen und Karussell fahren standen bei der Vierjährigen am Wochenende ebenfalls hoch im Kurs.