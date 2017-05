Geburtstagsfest mit Bränden, Rummel und Oldtimer-Show

artikel-ansicht/dg/0/

Peggy Finck nahm für ihren Sohn Christoph den weiten Weg aus Spandau auf sich. "Er findet Feuerwehr total faszinierend. Wir sind fast jedes Jahr hier", sagte die junge Frau. Dann wurde sie von ihrem Sohn weitergezogen - noch eine Runde Autoscooter fahren. Ebenso beliebt wie der Rummel mit Dosenwerfen, Entchenangeln und Zuckerwatte waren am Sonnabendnachmittag die Oldtimer-Show, die Technikschau und die Einsatzübungen der Woltersdorfer Feuerwehr-Truppe.

Um zu zeigen, wie schnell sich ein Hausbrand entwickeln kann und um in diesem Zuge auf die am Wochenende mittlere Waldbrandgefahr hinzuweisen, entzündete der Feuerwehrnachwuchs erst ein kleines Holzhaus, das anschließend binnen Sekunden von den Jugendlichen gelöscht wurde. 18 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr aktuell; Jahr für Jahr, so Brandmeister Ulrik Romahn, wechsele eine Handvoll in die zurzeit 30 Mann starke Einsatztruppe. "Beim Nachwuchs haben wir keine Probleme."

Die jüngsten Feuerwehr-Fans sind in Woltersdorf gerade einmal im Kindergarten-Alter: Nach einem Heizungsschaden im "Haus der kleinen Strolche" werden einige Kita-Kinder seit Februar im Schulungsraum der Feuerwehr betreut. Ausgestattet mit feuerroten T-Shirts, Helmen und kurzen Schläuchen bedankten sich die Kinder beim Geburtstagsfest mit Tänzen und Feuerwehr-Liedern.

Bei den Besuchern kam der Auftritt im Festzelt gut an, ebenso wie der selbstgebackene Kuchen der Feuerwehrfrauen. "Es ist ein richtiges Familienfest", sagte Feuerwehr-Mitglied Caroline Lange. Auch am Männertag hätten sich viele Väter Grillwurst, Erbsensuppe und Bier gemeinsam mit ihren Frauen und Kindern schmecken lassen. "Donnerstag war das Fest richtig gut besucht", berichtete sie weiter.

Die Schwester des amtierenden Wehrführers Daniel Lange gab auch einen Ausblick auf die kommenden Wochen, die für die Freiwillige Feuerwehr noch einmal einen Wechsel bedeuten: Nachdem der langjährige Wehrführer Ralph Utecht Anfang Mai überraschend sein Amt niederlegte und Stellvertreter Lange dieses lediglich kommissarisch übernahm, ernennt Bürgermeisterin Margitta Decker nun einen neuen Wehrführer.

Doch darüber zerbrach sich am Sonnabend kaum jemand den Kopf. Stattdessen drehte DJ Ronald Sommer die Musik auf und gratulierte der Feuerwehr mit einem gelungenen Fest.