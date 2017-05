Pfingstfest in Golzow

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MZV) Golzow. Am kommenden Sonntag, 4. Juni, wird Pfingsten in Golzow ab 10 Uhr mit einem Fest gefeiert, zu dem alle Interessierten recht herzlich eingeladen sind. Das Treiben beginnt an der Badestelle u.a. mit Turnierangeln und weiteren unterhaltsamen Aktionen und findet seinen Höhepunkt ab 17 Uhr mit Tanz in die Nacht. Auch für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag mit deftiger Erbsensuppe, Fischboulette, Kaffee und Kuchen gesorgt.