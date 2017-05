Mittelalter in Schildow: Beliebte Drachenboote

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Bootsfahrt, die ist lustig: Die Drachenboote zählten zu den Publikumsmagneten des Wikingerfestes. Bereits zum elften Mal wurde das an drei Tagen in Schildow gefeiert. © MZV

Es ist nicht einfach, ein Ritter zu sein. Die Rüstung wiegt bis zu 35 Kilogramm, und die wuchtigen Hiebe wütender Gegner führen nicht nur zu unschönen Dellen im Metall, sondern auch regelmäßig zu blauen Flecken. Zudem ist das Wetter am Wochenende kein Zuckerschlecken für Berufskämpfer. Pawel Sastak wischt sich am Sonnabend die Schweißperlen von der Stirn. Seit gut 25 Jahren stellt der Tscheche in originalgetreuen Rüstungen Ritterkämpfe nach. Beim Wikingerfest in Schildow haut er auch mit Inbrunst auf seine Mitkämpfer ein - sehr zur Belustigung des Publikums. Viele sitzen selbst mit Schwertern und Schilden an der Kampfarena, wobei diese aus Holz oder Plastik sind und längst nicht so viel wiegen wie die Metallschwerter der tschechischen Neuzeitritter.

Bis zu 200 Akteure sind am Wochenende am Kiessee unterwegs, spielen mitreißende Musik im Mittelalterflair auf Dudelsäcken und Fideln, wandeln in bunten Gewändern zwischen Zeltdörfern entlang, die sich ans Seeufer schmiegen, oder zeigen Akrobatik und amüsante Theaterstücke. 15 Buden und mehr als hundert Zelte wurden aufgebaut, verrät Dietmar Frick von Cocoloris Diaboli, Veranstalter des Festes, das drei Tage bei schönstem Wetter aufgeführt wird.

Dabei ist gerade das für Frick eigentlich ein bisschen zu viel des Guten. Zwar sorgt der Kiessee für Abkühlung. Viele Schwimmer und Badende testen das Wasser und befinden es für außerordentlich erfrischend. Doch bei knallender Sonne und wenigen Schattenplätzen wird es für die Besucher dann doch recht schnell ziemlich unbequem.

Mit dem Zuspruch ist Frick dennoch zufrieden, das Fest ist gut besucht. Und: "Es ist unser schönstes Fest, schon allein durch den See, an dem an jeder Ecke etwas anderes passiert und unsere Besucher viel sehen können."

Ein Höhepunkt für viele, vor allem kleinere Besucher, sind die beiden Drachenboote, die nach originalen Vorlagen für das Wikingerfest von Cocolores Diaboli angefertigt wurden. Kinder klettern begeistert in die Boote mit den martialischen Drachenköpfen. Iimmer wieder fahren sie auf den See. Das große, sechs Meter lange Boot hat sogar schon seine Seetüchtigkeit unter Beweis gestellt, erzählt Sönke Nielsen, der einer der Bootsführer ist. Bei der Hanse Sail in Rostock wurden die Segel der "Frygga" gehisst, und sie stach in See. Auf dem Kiessee brauchte es kein Segel. Da setzte reine Männerkraft die schweren Holzgefährte in Bewegung.