Handyraub im U-Bahnhof Boddinstraße

29.01.2016 06:45

Thema

Bauarbeiten am U-Bahnhof Boddinstraße planmäßig beendet

Berlin/Brandenburg (dpa) Seit Betriebsbeginn am Freitagmorgen fährt die U-Bahnlinie U8 wieder planmäßig. Die am 18. Januar begonnenen Bauarbeiten am U-Bahnhof Boddinstraße... mehr