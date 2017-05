artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Vier Motorradfahrer sind am Wochenende auf Brandenburgs Straßen tödlich verunglückt. Bei Verkehrsunfällen landesweit gab es zudem insgesamt 121 Verletzte. Das teilte die Polizei in Potsdam am Montag mit. Insgesamt zählte die Leitstelle am Wochenende 538 Verkehrsunfälle.