Helene Fischer hat Pfeifkonzert wohl weitgehend abgehakt

Berlin (dpa) Schlagersängerin Helene Fischer hat ihren Auftritt beim DFB-Pokalfinale und die minutenlangen Pfiffe für sich persönlich wohl weitgehend abgehakt. Da müsse ein Musiker vielleicht auch mal durch, sagte sie am Abend in der RTL-Sendung «Mensch Gottschalk». Sie habe sich eine «dicke Haut» zugelegt. Der Deutsche Fußball-Bund hat inzwischen angekündigt, Showeinlagen in der Halbzeitpause zu überdenken. Man analysiere nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werde man auch in diesem Jahr tun.