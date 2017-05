Orgel- und Blasmusik zum Dorffest

artikel-ansicht/dg/0/

Roskow (MOZ) Roskow feiert am Pfingstsamstag, 3. Juni, sein Dorffest. In diesem Rahmen findet bereits am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr ein kostenloses Konzert auf der Rühmann-Orgel in der Kirche zu Roskow statt. Werke von klassisch bis modern werden durch Organist Andreas Patzwald erklingen. Zudem wird am Samstag, 3. Juni, ab 14.30 auf dem Festplatz, Am Anger, ein Nachmittagskonzert des Blasmusikorchesters Ketzin/Havel stattfinden. Am Abend sorgt dann die Band Sputnik für Tanz in die Nacht. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Schminken-