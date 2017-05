Altlüdersdorfer Oberliga-Fußballer verlieren gegen Tennis Borussia

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (GZ) Das hat allen Beteiligten keinen Spaß gemacht. Bei hochsommerlichen Temperaturen, schlechten Platzverhältnissen und beiderseits Personalnot hatte das Geschehen im Oberliga-Spiel zwischen Tennis Borussia Berlin und dem SV Altlüdersdorf wenig mit Fußball zu tun. Kaum Spielzüge, wenig Ideen und von der Laufbereitschaft ganz zu schweigen. Optisch aktiver war der Gastgeber. Und so hatten sie bis zur ersten Trinkpause auch die einzigen beiden Chancen. Aber das eher zufällig. Richter schoss knapp rechts vorbei (9.) und nach einer Ecke von Erdil hatte Begzadic im SVA-Tor mit dem Kopfball von Matt keine Probleme (25.). Frisch getankt sollte TeBe bald Grund zum Jubel haben. Nach Zuspiel von Gelici per Heber stand Rowley plötzlich frei vor Begzadic und vollendete sicher (31.). Der Torschütze setzte dann noch einen Kopfball nach Flanke von Mannsfeld links am Tor vorbei (39.). Als alle schon dem Halbzeitpfiff entgegen sehnten, setzte sich Matt, nur halbherzig gestört, auf der linken Seite durch. Seine gut getimte Flanke nickte Richter ebenso ungestört ins Tor (45.).

Nach der Pause beteiligten sich auch die Gäste etwas am Spiel nach vorn, liefen sich zumeist aber fest. Nur Marten prüfte per Kopf nach Ecke von Cicek den TeBe-Torhüter (61.). Die Partie plätscherte bei den Temperaturen so dahin. Aydin setzte noch einen abgewehrten Schuss im Nachschuss flach in die Maschen zum 3:0 (79.). Die Gäste kamen nach dem schönsten Angriffszug, eingeleitet von Sariboga per Steilpass zu Djan-Okai, durch Torjäger Salhab zum 1:3 (84.). Die letzte gute Möglichkeit hatte dann noch Djan-Okai. Gut durchgesetzt, wurde sein Einschuss im letzten Moment geblockt (87.).