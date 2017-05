artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einem Raubüberfall auf ein Goldgeschäft in Berlin-Tiergarten mit einer Beute im Wert von über einer Million Euro kommen zwei Männer ab Montag (9.00 Uhr) vor das Landgericht. Ein 31-jähriger Angeklagter soll mit einem bislang unbekannten Mittäter in das Gold- und Silbergeschäft eingedrungen sein, während ein 24 Jahre alter Angeklagter das Fluchtauto gefahren habe. Bei dem Raub im Oktober 2016 sei ein Angestellter des Ladens in der Budapester Straße gezwungen worden, mehrere Tresore zu öffnen. Die Täter sollen Münzen sowie Goldbarren erbeutet haben. Die beiden Angeklagten, darunter ein damaliger Profiboxer, wurden zwei Monate nach dem Überfall verhaftet.