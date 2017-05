Die Hollars

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die schwere Erkrankung von Mutter Sally bringt John Hollar dazu, das geschäftige New York und seine hochschwangere Freundin zu verlassen und sich wieder einmal mit der Familie zu beschäftigen. Ganz offensichtlich hat er hier einiges verpasst. Denn es ist viel auch in der Beziehung zwischen Vater, Mutter und Bruder passiert. Während allesamt das Schicksal von Sally betrauern und auch ein wenig das eigene, ist die Kranke offensichtlich die einzige im weiten Rund, der die gute Laune nicht abhanden gekommen ist. Die allerdings rettet sie auch nicht vor ihrem Schicksal. Dies und die Aussicht auf noch mehr Verantwortung als Vater drücken zusätzlich die Stimmung bei John, der dennoch versucht, dem erfolglosen Bruder und dem von der Insolvenz bedrohten Vater moralischen Beistand zu vermitteln.

Nicht wirklich ein Schenkelkracher, was wohl angesichts der Ausgangslage auch nicht zu erwarten war. John Krasinski als Regisseur und einer der Hauptdarsteller tut sich augenscheinlich schwer, die richtige Balance zwischen der Dramatik der Ereignisse und dem lockeren Umgang der Betroffenen damit zu finden. So versucht er's mit Albernheiten, die zuweilen zumindest dann nicht recht am Platz scheinen. Und das führt wiederum dazu, dass das Geschehen so dahinplätschert, ohne wirkliche Höhepunkte. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass der Streifen für eine Komödie nicht lustig und für ein Drama nicht wirklich dramatisch genug ist. Und als Gegenstandsbeschreibung einer amerikanischen Familie wiederum ist das Ganze einfach nicht spannend genug. Einzig der Cast sticht heraus, wobei John Krasinski und seine Mitstreiter auch nicht mehr leisten können, als ihnen das Drehbuch zugesteht.

Genre: Drama; FSK: o.A.; Laufzeit: 88 Minuten; Verleih: Sony Pictures H.E.; Regie: John Krasinski; Richard Jenkins, Anna Kendrick, Margo Martindale; USA 2016