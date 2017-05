Assassin's Creed

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Verhältnis von Templern und Assassinen ist seit Jahrhunderten eines von Leben und Tod. Beide Geheimbünde bekriegen sich seit jeher. Und da dabei in der Vergangenheit einige Fehler gemacht wurden, versucht man diese in der Gegenwart zu korrigieren. So ist es der Wettlauf um den Apfel von Eden, der das Geheimnis um den freien Willen der Menschen enthalten soll, der beide Parteien immer wieder an eine unsichtbare Front führt. Mit Hilfe des Animus will ein Unternehmen in der DNA von Nachfahren der Assassine nach Erinnerungsspuren suchen, die schließlich zur begehrten Trophäe führen sollen. Und Cal Lynch ist einer dieser Probanten, die Erfolg versprechen. Er kehrt also mehrere Jahrhunderte zurück, um als sein direkter Vorfahre Aguilar die entscheidenden Kämpfe noch einmal auszufechten und so den Beobachtern in der Neuzeit die entscheidenden Hinweise zu liefern.