Plötzlich Papa

(MOZ) Das Leben kann so schön sein. Tagsüber mit der Yacht übers blaue Meer donnern und abends in den Clubs die Urlauberinnen abschleppen. Für Samuel dürfte das ewig so weitergehen. Doch dann ist plötzlich Kristin da, drückt ihm das Ergebnis eines One-Night-Stands in die Hand und verschwindet. Fortan hat der Lebemann Samuel eine Tochter, um die er sich kümmern muss. Nach dem gescheiterten Versuch, die Mutter in London ausfindig zu machen, bleibt die Minifamilie an der Themse. Samuel macht Karriere als Stuntman und sichert der heranwachsenden Gloria eine unbeschwerte und geradezu verschwenderische Kindheit. Auch, weil er weiß, dass den beiden keine Ewigkeit mehr beschieden sein wird. Trotz all der Fürsorge vermisst das Mädchen die Mutter, der sie jeden Tag eine Mail schreibt. Und dann ändert sich das Leben aller...