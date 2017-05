Das 9. Leben des Louis Drax

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Leben des Louis Drax ist gekennzeichnet von Unfällen und anderen Blessuren. Den Höhepunkt diese Leidensweges erfährt der Junge an seinem 9. Geburtstag. Da nämlich stürzt er von einer Klippe ins Meer. Mehr tot als lebendig geborgen haben ihn die Ärzte bereits aufgegeben, als er nochmals ein Lebenszeichen von sich gibt. Dr. Allan Pascal, Fachmann für komatöse Patienten übernimmt den Fall, der auch ein kriminalistischer ist. Denn seit dem Sturz ist auch der Vater des verunglückten Kindes verschwunden. Und dies nährt den Verdacht, dass es sich nicht um einen gewöhnlich Unfall gehandelt haben könnte. Zumindest äußert die Mutter Vermutungen in dieser Richtung. Während also die Polizei nicht wirklich vorankommt und nach dem Vater sucht, entschließt sich Pascal, ein Experiment zu wagen. Mit technisches Hilfe will er ins Bewusstsein seines Patienten eindringen, um die ungeklärten Fragen zu beantworten. Und die Erkenntnisse sind wirklich überraschend.