Erster Forst-Sieg in der RÃ¼ckrunde

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577299/

SV Zehdenick -

TSV Chemie Premnitz 1:1 (1:1)

(ls/sz) Zehdenick-Trainer Daniel Runge war nach dem Verfolgerduell fassungslos. "Das Ergebnis geht eigentlich gar nicht. Wir waren klar überlegen und hatten Chancen ohne Ende, bekamen das Ding aber nicht unter. Nach dem Spielverlauf hätten die Punkte bei uns bleiben müssen." Gegen die defensiv ausgerichteten Gäste - die nur sporadisch in Erscheinung traten - dominierte der SVZ das Geschehen. Nach einem Foul an Christian Voß traf Timothy Pritzel vom Punkt zur Führung. Sekunden vor der Pause gelang den harmlosen Gästen der Ausgleich. Torschütze Delvalle Silva nahm aus Sicht von Runge den Ball mit der Hand mit. Auch nach dem Wechsel bleib Zehdenick in einem keineswegs hochklassigen Spiel das bessere Team und hatte Pech, als John Lormis das Leder nach einem schönen Angriff an den Pfosten setzte (51.).

Zehdenick: Rogowski - Grasmann, Höpfner, Hauck (67. Yildiz), Nowak (87. Karsten), Elor, Lormis, Pfefferkorn, Voß, Pritzel (60. Schmidt), Rothermund

FC 98 Hennigsdorf -

BW Petershagen/E. 0:1 (0:1)

(sz) "Das war eine unnötige Niederlage. Mindestens ein Punkt wäre verdient gewesen", betonte Trainer Gerd Pröger. "Wir waren die Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Und das Defensivspiel sah im Vergleich zum Derby vor einer Woche weitaus stabiler aus." In der ersten Halbzeit ließen die Hennigsdorfer keine gegnerische Möglichkeit zu und hatten selbst gute Aktionen durch Niko Jose und Jan-Paul Platte. In der zweiten Halbzeit mussten beide Teams den sommerlichen Temperaturen Tribut zollen. Eine dicke Chance hatte der FC 98 dennoch: Platte agierte aus Nahdistanz aber nicht eigensinnig genug und spielte einen Rückpass auf Klajdi Beqiri, der den Ball vertändelt. Nahezu im Gegenzug gelang dem Gegner nach einem Konter das Tor des Tages. André Bauer verwertete eine flache Eingabe (71.). Die Hausherren versuchten alles, erspielten sich aber keine klare Chancen. Stattdessen Latte rettet zehn Minuten vor Schluss die Latte.

Hennigsdorf: Brosius - Schaumburg, R.Dietrich, Kreimeier (64. Beqiri), König (78.Salcinovic), Platte, Schmidt (78. Kimmel), Pionke, Vergin, Jose, T. Dietrich

FSV Forst Borgsdorf -

SC Oberhavel Velten 4:1 (1:1)

(bj) Im Oberhavel-Derby gegen den SC Oberhavel Velten gewann der FSV Forst Borgsdorf sein erstes Spiel in der Rückrunde. Allerdings fiel der 4:1-Sieg am Ende viel zu hoch aus.

Die Gäste begannen nach den guten Ergebnissen der letzten Zeit mit viel Selbstbewusstsein und bestimmten so in der ersten Hälfte klar die Partie. Schon in der 3. Minute wurde ein Freistoß von Patrick John gefährlich zur Ecke abgefälscht. Der FSV leistete sich im Abwehrverbund große Fehler. So hätte der SCO nach einer halben Stunde locker mit 2:0 führen müssen. In der 25. Minute war Maurice Duhme auf und davon, vertändelte aber den Ball vor dem Borgsdorfer Tor. Nur eine Minute später scheiterte Gaida mit einem Schuss an FSV-Keeper Christian Strehk. Doch in der 29. Minute zappelte der Ball im Borgsdorfer Tor, als Salim Abderrahmane nach einer Ecke völlig blank stand und sehenswert vollendete. Velten drückte weiter und musste in der 40. Minute durch ein überraschendes Tor von Timo Buer den Ausgleich hinnehmen.

Nach dem Wechsel machten die Gäste dort weiter, wo sie aufhörten. Allerdings nun glücklos, denn in der 53. Minute traf Gaida nur den Pfosten. Anstatt der möglichen Führung konterten die Förster den SCO aus und gingen durch einen nicht unhaltbaren Kopfball von Kevin Köhn selbst in Führung. Dieser Treffer traf die Gäste in Mark und Bein. Man bemühte sich zwar redlich um Ergebniskosmetik, aber die Aktionen der Gäste beschworen keine Torgefahr mehr herauf. Die Borgsdorfer, spielerisch ebenfalls nicht die Augenweide, zeigten sich jedoch weiterhin sehr effizient. So drückte Buer in der 66.Minute eine Eingabe von Malte Borchert zum 3:1 über die Linie. Auch die letzte Chance sollte sitzen: Jonny Ratajczak konnte in der 90. Minute allein auf das Veltener Tor zulaufen und ließ SCO-Schlussmann Florian Wendorff keine Abwehrchance.

Borgsdorf: Strehk - Warnke (71. Wittenberg), Kühl, Borchert, Linz, Buer (73. Berndt), Ratajczak, Hoppe, Köhn (71. Schöniger), Mäder, Lipp

Velten: Wendorff - Gottwald, K. Purrmann, Saß, John (67. Martischewski), Duhme ( 46. Wolff), Wieland Abderrahmane, Gaida, Rittner, Lorenz (79. Matzat)

SG Michendorf -

Falkenthaler Füchse 4:4 (3:1)

(sz) Füchse-Trainer Björn Flieger war voll des Lobes. "Wir wollten bis zum letzten Spieltag zeigen, dass wir einige Jahre in die Landesliga gehört haben. Das haben wir gut umgesetzt. So kann man sich verabschieden." In einem kuriosen Spiel habe sein Team starke Moral gezeigt. "Alle haben geackert und wurden belohnt." Der Tabellenletzte trat im Kellerduell wieder ersatzgeschwächt an. Da die etatmäßigen Torhüter fehlten, stand Philipp Stadermann im Tor. Der A-Junior zeigte dabei eine starke Leistung, hielt beim Stand von 3:3 sogar einen Foulelfmeter. Auch Youngster Justus Schulz wusste als Innenverteidiger bei seinem Debüt zu gefallen. Die Füchse standen zu Beginn tief, verteidigten bei langen Bällen aber schlecht. Folge waren die Gegentore durch Stefan Walter Misch (5.) und Maximilian Schott (17.). Mit einem Schuss in den Dreiangel gelang Martin Ziegenhagen der Anschluss (28.), bevor Felix von Manowsky zum Pausenstand traf (45.). Dennoch gaben sich die Gäste nicht auf und kamen durch schön herausgespielte Tore von Christopher Franz (64.) und Robert Jahncke (79.) zum Ausgleich. Die erneute Führung der SGM durch Misch (81.) egalisierte Franz in der 87. Minute. "Ein Glück, dass wir ihn haben.Er hat alle nach vorne gepeitscht", so Flieger.

Falkenthal: Stadermann - Schmidt, Schulz, Presch, Ziegenhagen (63. Beutz), Ehlert (89.Wolff), Schindler (59. Wiesner), Franz, Jahncke, Schultz, Reimann