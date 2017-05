artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bilder erinnern an 2004 und die Ausstellung "Das MoMA in Berlin". Lange Besucherschlangen und stundenlange Wartezeiten. Damals ging es um Jahrhundertkunst. "The Haus" überlebt nicht einmal den Sommer.

Die Schlange wächst und wächst. Hunderte Menschen stehen in der Nürnberger Straße und warten auf Einlass in das Bürogebäude nahe dem Kurfürstendamm. Bis zu sechs Stunden Wartezeit nehmen die Gäste inzwischen in Kauf, um das von dem Künstlerkollektiv Die Dixons initiierte Kunstprojekt "The Haus" besuchen zu können. Dessen Ende steht bevor: Nur noch bis zum 31. Mai ist die Ausstellung in einem zum Abriss freigegebenen Bankgebäude geöffnet.

Zum Abschluss erweitern die Veranstalter die Öffnungszeiten: Zwei Stunden früher als sonst öffnet "The Haus" am Mittwoch um 8.00 Uhr, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine Minute vor Mitternacht ist dann Schluss - und das Urban-Art-Projekt auf fünf Etagen und einer Fläche von 12 000 Quadratmeter ist Geschichte. Denn im Sommer wird das Gebäude abgerissen, um einem Neubau mit Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen zu weichen.

Vom 1. April bis zum 25. Mai haben laut Veranstalter rund 70 500 Menschen das Projekt besucht. Zum Ende hin sei das Interesse nochmals spürbar angestiegen, berichten die Organisatoren. Auch Prominenz zog es in die temporäre Street-Art-Galerie: Neben SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gehörte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zu den politischen Gästen, Model Heidi Klum und die US-amerikanische Filmregisseurin Lana Wachowski waren ebenfalls neugierig. Sie seien auf eigene Initiative gekommen, betonte die Projekt-Sprecherin.

Bereits vor der Eröffnung schaute demnach die US-amerikanische Fotojournalistin Martha Cooper vorbei, die mit ihren Bildern insbesondere die Entwicklung der New Yorker Hip-Hop-Kultur dokumentiert hat, wie die Sprecherin berichtet. "Das war für die Künstler eine große Ehre", sagt sie.

Mehr als 100 Künstler waren an den Projekt beteiligt und haben jeweils einen Raum mit den unterschiedlichsten Kunstkonzepten gestaltet - insgesamt 108 Räume und Flächen. Für das Projekt konnten Die Dixons nach eigenen Angaben das alte Bankgebäude vorübergehend mietfrei nutzen - gegen Zahlung der Nebenkosten.