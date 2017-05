Gartenzeit im Hohen Fläming

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577302/

Zum dritten Mal als Gastgeber dabei, waren Rani B. Knobel und Anando Arnold aus Bad Belzig. Ihr Garten - Teil des Kunsthofs - erlaubte ein erleben im Doppelpack. Neben dem Gartenerlebnis konnten im angrenzenden Atelier Malereien und kinetische Objekte der Künstler betrachtet werden.

Auf 250 Gartenquadratmetern mitten in der Bad Belziger Innenstadt gestalteten Knobel und Arnold, die seit knapp zehn Jahren in der Kur- und Kreisstadt zu Hause sind, ihr ganz persönliches Idyll. Die Entstehung der grünen Oase schloss an die Haussanierung an und ging mit der Verwandlung eines ehemals kahlen Hinterhofs einher. "Den Kirschbaum haben wir als erstes gepflanzt", erzählt Knobel, die ihre Besucher mit den Worten "Es ist schön, dass sie da sind", begrüßt. Eine Gartenliebhaberein aus Berlin, die mit der Kamera ausgerüstet den Tag nutzt um im Hohen Fläming Gartenparadiese zu entdecken, antwortet: "Schön, dass es sie gibt" - Gartenliebhaber wie Rani B. Knobel und Anando Arnold, die ihr Gartenglück teilen.

Hauswurz, Kletterrosen, Fliederblüten und diverse Beerensorten boten dabei reichlich Raum für Fachsimpeleien. Im Fokus des Kunstgartens standen dabei immer wieder die drei thematisch bepflanzten Hochbeete, die das ehemals "platte" Gartenland gliedern und zugleich den bei der Haussanierung überflüssig gewordenen alten Ziegelsteinen ein zweites Leben schenkten. Die Zeit der Haussanierung war gleichzeitig die Zeit der Gartenplanung. Schnell hatten die beiden erkannt, dass auf dem kleinen Innenhof besondere mikroklimatische Bedingungen herrschen.

Heute ist die Südseite des verwinkelten Gartens sonnenhungrigen Pflänzchen vorbehalten. Dort haben die beiden unter anderem ihr Mittelmeerbeet gestaltet. "Eine Erinnerung an unseren früheren Wohnsitz auf Ibiza", erzählt Rani B. Knobel. Im schattigen Hofbereich im Norden wiederum wurde aus einem Hochbeet ein Bambusbeet. Dort, am Rand eines kleinen Teiches, sitzt die grüne Tara, die Göttin des Mitgefühls. Auch in den beiden anderen Beeten sitzen kleine Hindu Figuren. Reiseerinnerungen aus Indien.

Wer den Garten entdeckt, stellt schnell fest, dass die Rani B. Knobel und Anando Arnold eine besondere Art der Naturverbundenheit in sich tragen. Da lebt das alte im grün der Pflanzen nicht nur auf den Hochbeeten weiter. Ein uralter Pflasterweg, der das Wohnhaus mit dem Atelier verbindet, hat kleine Leckstellen, aus denen Hauswurz & Co. gerade ein weiteres Gartenbeet entstehen lassen.