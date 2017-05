artikel-ansicht/dg/0/

Heitmann ist einer von mehr als 30 Kettensägenfans, die ihre Sammlungen am Wochenende im Hohen Fläming ausstellten und sich dort ein Stelldichein gaben. Natürlich auch, um diverse Fachsimpeleien gleich mit zu erledigen.

Das ungewöhnliche Liebhabertreffen, dass es in dieser Art nicht nur im Hohen Fläming sondern in den gesamten neuen Bundesländern erstmals gab, entwickelte sich dabei zu einem Mekka der Kettensägenliebhaber - fast möchte man es als Festival bezeichnen. Denn mit den Sägen kam deren Sound nach

Zum 13. Mal stattgefunden, gehörten zum international besetzten Treffen dann auch Sägenliebhaber aus den Niederlanden und Finnland, die natürlich unter Beweis stellten, dass die mitgebrachten Kettensägen auch noch voll einsatzfähig sind. Der Handwerkerhof in Görzke wurde in dieser Folge zu einem Schauplatz der Superlative - der die Entwicklung der Sägen eindrucksvoll widerspiegelte.

Bernd Heitmann hat diese hautnah miterlebt. "Mein Vater war zwar Kohlenhändler, aber mit dem Holz kam ich dennoch bereits als Kind in Berührung", erzählt der 66-Jährige aus Schleswig-Holstein. Egal ob es zu Anfeuerholz zerkleinert werden oder zu einem Pfahl für eine Wieseneinzäunung geschnitten werden musste. Waren diese Arbeiten damals noch mit schwerer körperliche Arbeit verbunden, änderte sich dies mit der Anschaffung einer ersten motorgetriebenen Säge. Den Kauf legte Heitmann seinem Vater ans Herz. Fortan hatte die muskelbetriebene Bügelsäge ausgedient. Aufgehoben hat er sie dennoch. Später bot der gelernte Landmaschinenschlosser auch einen Reparaturservice für Kettensägen an. In dieser Folge blieb so manches ausgediente Exemplar, dass deren Besitzer zugunsten einer Neuanschaffung nicht mehr haben wollte, bei ihm. So entstand eine Sammlung. Ausgewählte Exemplare stellte Bernd Heitmann auf dem Oldtimer-Motorsägen-Sammlertreffen in Görzke aus.

Olaf Jensen aus Magdeburgerforth wiederum präsentierte, dass man mit Kettensägen weit mehr anstellen kann, als einen Stamm auf Kaminholzlänge zu zerkleinern. Der 52-Jährige Forstwirtschaftsmeister ließ vor Ort aus dem Stammende einer mehr als 100 Jahre alten Kiefer eine Holzskulptur entstehen. "Die Eulenfamilie bleibt hier auf dem Handwerkerhof", verspricht Jensen - während er im nächsten Augenblick eine weitere Portion Sägespäne durch die Luft wirbeln lässt. "Und sie bleibt genau hier stehen", sagt Rainer Sell vom Handwerkerhof, der in den Tagen vor der Veranstaltung mit weiteren Görzkern ordentlich mit der Holzanlieferung zu tun hatte.

Am Sonnabend Nachmittag wird dann auch noch ein Wettkampf ausgelobt. Ein Wettschneiden der Kettensägen der Marke WERUS ES 35. Als Siegprämie winkt ein Görzker Töpferteller mit dem Motiv der Kettensäge.

Unter den Besuchern der Veranstaltung ist Thomas Müller. Natürlich hat der studierte Forstingenieur im Ruhestand daheim auch eine Kettensäge. "Für das Kaminholz", erklärt der Rudolstädter, der voll des Lobes über die Veranstaltung in Görzke und das Forstmuseum im Handwerkerhof ist.

Zufrieden ist auch Wolfram Schulz, der mithalf, das internationale Treffen der Kettensägenliebhaber, dass jährlich in einem anderen Ort stattfindet, in den Hohen Fläming zu holen. "Die Männer sind mit Herz und Verstand dabei. Es ist wunderbar", so sein Fazit.