artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Fast 80 Radfahrer sind am Sonnabend von Bad Freienwalde aus zur Oderbruch-Rundfahrt aufgebrochen. Bei herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen genossen sie die Mischung aus Natur und Kultur.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577312/

"Ich wünsche allen eine unfallfreie Fahrt." Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann verabschiedete die Radfahrer wie in den vergangenen Jahren am Bahnhof. Der erfahrene Tourleiter Ewald Grünemeyer aus Bad Freienwalde hatte die Tour organisiert, die den weitaus meisten Teilnehmern gut gefiel.

"Sie ist gut gewählt", lobte Martin Edinger aus Fünfeichen bei Eisenhüttenstadt. Sechs der bisherigen Touren ist er bereits mitgefahren. "Man erfährt immer etwas Neues", sagte er am Theater am Rand, wo zur Mittagspause eine längere Rast eingelegt wurde. Obwohl dem Einzelnen im Pulk das Tempo gemächlich vorkam, bewegten sich die Radfahrer schneller als gedacht. Nur zwei Stunden brauchten sie von Bad Freienwalde nach Zollbrücke. Der Weg führte sie nach Altranft, Neugaul, Rathsdorf und Wriezen. Vorbei an Wildgehege und Hafen ging es auf dem Oderbruchbahn-Radweg ins Oderbruch bis Zäckericker Loose. Von dort war es nur ein Katzensprung bis Zollbrücke.

Carl Berthold, Wirt der Theater-Gaststätte "Randwirtschaft" und Küchenchef Daniel Papenfuß hatten eine leckere Suppe aus pürierten Erbsen und Würstchen zubereitet, gewürzt mit Naga Jolokia, eine Chili-Art, Melisse, Apfelminze, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Zudem servierten sie Kaffee und Kuchen.

Die Suppe trennte Verfechter der traditionellen Küche und Menschen, die sich gerne überraschen lassen. "Uns schmeckte sie sehr gut", lobten Sabine und Gisbert Heinicke aus Stolzenhagen bei Wandlitz. Sabine Heinicke hörte genau hin. Sie will die Suppe zu Hause nachkochen. Auf dem Oderdeich fuhren die Radfahrer bis Hohenwutzen und bogen an der Neuglietzener Straße ab, um nach Altglietzen zu gelangen.

Burkhard Irrgang, Klaus Hannemann, Manfred Bräuer und Berthold Totzke vom Vorstand des Vereins Hoffmannscher Ringofen 1878 empfingen die Radfahrer am Ziegeleimuseum. Im kühlen Gemäuer des Ringofens gab es Kaffee und Kuchen sowie Führungen. 7,5 Millionen Ziegel seien pro Jahr bis 1986 dort gefördert worden, so Irrgang.

Seit 15 Jahren fahren Lisbeth und Jürgen Hübner aus Eberswalde mit. "Die Tour war gut, es gab viel Natur und schönes Wetter", freute sich das Ehepaar. Seine erste Tour de MOZ überhaupt fuhr Dieter Wolske aus Bad Freienwalde mit. Er hätte sich mehr Erklärungen und weniger Kilometer gewünscht. Dennoch war er stolz darauf, die 50 Kilometer ohne Elektroverstärkung geschafft zu haben.