Nordkirche fordert Abschiebestopp nach Afghanistan: Zu gefährlich

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin/Kiel (dpa) Die Nordkirche hat einen bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert. Die deutschen Innenminister sollten bei ihrem nächsten Treffen vom 12. bis 14. Juni in Dresden einen entsprechenden Beschluss fassen, sagte Landesbischof Gerhard Ulrich am Montag. In einem Brief an den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU), bat er, die Sicherheitslage in Afghanistan neu zu bewerten und dabei die humanitären Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen.