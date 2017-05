artikel-ansicht/dg/0/

Am Vortag war Görges im Einzel in drei Sätzen an der Amerikanerin Madison Brengle gescheitert und hatte danach erklärt, sie wolle dennoch zusammen mit der Tschechin Barbora Strycova im Doppel antreten. «Ich habe gestern alles auf dem Platz gelassen, was dazu geführt hat, dass ich über Nacht wieder Fieber bekommen habe», schrieb Görges am Montag in einer Erklärung bei Twitter. Nun sei es wichtig, mit Blick auf die Rasen-Saison erst einmal gesund zu werden.