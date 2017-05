artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am Bahnhof Berlin-Mahlsdorf sollen von diesem Dezember an neben der S-Bahn auch Regionalzüge halten. Fahrgäste können dann in Züge der Regionalbahnlinie 26 einsteigen, die Berlin-Lichtenberg über Strausberg mit dem polnischen Kostrzyn verbindet, wie die Bahn am Montag mitteilte. Von Dezember 2018 an fahren die Züge in Berlin stadteinwärts dann bis zum Ostkreuz, wie ein Sprecher sagte. Für den neuen Bahnsteig in Mahlsdorf werden seit Montag 3,5 Millionen Euro verbaut. Neben den täglich 13 300 S-Bahn-Kunden erwartet die Bahn an dem Bahnhof künftig 1400 Reisende, die in die Regionalbahn steigen.