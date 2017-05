Dacia: Auch mit dem Kombi auf Stepway

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577348/

Die Stepway-Zutaten, von der Dachreling über die robust ausgekleideten Radhäuser bis hin zum angedeuteten Unterfahrschutz, machen den leicht verlängerten Kombi (4,53 Meter), der mit 573 bis 1680 Litern Stauraum zu den Lademeistern seiner Klasse zählt, zu einem Hingucker – mit handfesten Vorteilen: Knapp fünf Zentimeter mehr Bodenfreiheit sorgen für leichteren Einstieg, erhöhte Sitzposition und mithin bessere Übersicht. Der neue, hochbeinige Fronttriebler kann es zwar nicht mit SUVS wie dem Duster aufnehmen, dem als einzigem Dacia Allradantrieb vorbehalten bleibt, doch ausgewaschene Wald- und Feldwege meistert er allemal ohne auf- und festzusitzen.Die Motorisierung beschränkt sich auf einen Benziner und einen Diesel mit je 90 PS Leistung, die wir auch aus anderen Dacias kennen. Wer dem durch die VW-Abgasmanipulationen generell in Verruf geraten Selbstzünder nicht mehr traut, obwohl der 1,5-Liter-dCi im Logan Stepway mit Durchzugsstärke und niedrigem Verbrauch (Werksangabe 3,9 Liter) glänzt, dem bleibt eben nur der 1,0-Liter-Dreizylinder TCe 90. Zwar gehen die Fahrleistungen auf dem Papier in Ordnung (Null auf Tempo 100 in 11,1 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit 170 km/h), doch braucht es in der Praxis nervig hohe Drehzahlen, um einigermaßen flott voranzukommen. Damit ist schon gesagt, dass der offizielle Normverbrauch des Benziners von im Schnitt 5,1 Litern graue Theorie ist.

Aufpreislisten muss man vor dem Kauf auch dieses Dacia nicht wälzen. Der Logan MCV Stepway Celebration hat serienmäßig schon fast alles an Bord, was die Marke zu bieten hat – vom Multimedia-System mit Touchscreen und Navi, über Klimaanlage, Bordcomputer und Tempomat bis hin zum neuen Vier-Speichen-Lenkrad in Lederoptik und 16-Zoll-Designrädern. Unser Testwagen hatte nur drei Extras an Bord: Notrad für 100 Euro, Metallic-Lackierung für 470 Euro und Einparkhilfe für hinten samt Rückfahrkamera für sage und schreibe nur 150 Euro. Wolfgang Brekeller