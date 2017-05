Autotest Kia Rio

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Kia hat in diesem Jahr bei uns bisher um 4,6 Prozent zugelegt und damit mehr als der Gesamtmarkt im Schnitt (2,5 Prozent). Während die Geländewagen Sorento und Sportage im Minus fahren, können Modelle wie der Picanto und der Ceed zulegen. Besonders groß ist das Plus beim neuen Rio.

Motor

Vier Benziner und zwei Diesel stehen zur Wahl, was eine Leistungspalette von 77 PS bis 120 PS ergibt. Der von uns gefahrene Einstiegs-Benziner holt aus vier Zylindern mit 1,2 Litern Hubraum bis zu 84 PS und gerade 122 Newtonmeter maximales Drehmoment. Er möchte durch fleißiges Schalten - bei nur fünf Gängen - bei Laune gehalten werden. Entsprechend fällt der Spurt von 0 auf Tempo 100 in 12,9 Sekunden eher gemächlich aus, auf der Autobahn sind 173 km/h möglich.

Karosserie/Ausstattung

Den Rio gibt es bei Kia seit 1999. Nun rollt er in der vierten Generation an. Die sieht wirklich gut aus - elegant und zeitlos, nicht modisch - und zeigt sich im Inneren hochwertiger und aufgeräumter als bisher. Alles macht einen modernen Eindruck. Vorn hat man erfreulich viel Platz, hinten ist es etwas enger, aber für zwei Erwachsene durchaus ausreichend. Der jetzt 4,07 Meter lange Kia bietet zudem nun einen 325 Liter großen Kofferraum. Ab Werk gibt es in der Basis sechs Airbags, ESP, Radio, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Fensterheber vorn und fernbedienbare Zentralverriegelung. Klima kostet 890 Euro extra.

Fahrverhalten

Der Rio zeigt sich ganz entspannt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen - die holprigen Zeiten bei Kia sind vorbei. Dazu passt die präzise Lenkung.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen dreitürigen Rio gibt es ab verträglichen 11.690 Euro, zwei Türen mehr kosten 700 Euro Aufpreis. Üppig ausgestattet, etwa mit Abbiegelicht, beheizbaren Außenspiegeln, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Navi sowie diversen Assistenten, kam unser Testwagen dann bereits auf 19.330 Euro. Aus den Schnäppchen-Zeiten haben sich die Koreaner längst verabschiedet. Der von uns gefahrene Einstiegs-Benziner verbraucht offiziell 4,8 Liter Super, wir kamen auf knapp sechs Liter. In der Versicherung gelten die Klassen 17/17/18 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko). Kia gewährt noch immer sieben Jahre Garantie.

Fazit

Rundum ansehnlich und modern - der neue Kia Rio ist unzweifelhaft gelungen. Das Einstiegstriebwerk muss es aber nicht unbedingt sein. Vom Einstiegspreis allerdings sollte man sich nicht täuschen lassen: Ein Schnäppchen unter den Kleinwagen ist der Rio nicht mehr. Hajo Zenker