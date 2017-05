Wald in der Lieberoser Heide in Flammen

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) In der Lieberose Heide nördlich von Cottbus ist am Montag ein Teil des Waldes in Brand geraten. Mehrere Dutzend Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte die Regionalleitstelle in Cottbus mit. Die Löscharbeiten würden erschwert, weil auf dem Gelände noch alte Munition vermutet wird. Die Feuerwehr könne die Flammen deshalb teils nur aus der Entfernung bekämpfen. Die Lieberoser Heide wurde einst als Truppenübungsgelände genutzt.